Jakirović: Zrinjski bi bio peti u HNL-u. Moj dolazak u Dinamo? Tko zna, nisam ja Nostradamus

Kako je protekla većina sezone, tako je i završila. Zrinjski Sergeja Jakirovića je na Veliku subotu razbio Sarajevo 4-0 pa je sedam kola prije kraja osigurao naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Bila je to 21. pobjeda 'plemića' u sezoni uz kojoj su četiri puta remizirali i samo jednom izgubili. Pa je Jakirović titulu osvojio sa stilom, osvojivši 85 posto mogućih bodova.

Trener mostarske momčadi gostovao je u uskrsnom izdanju emisije Sport nedjeljom u kojoj je, među ostalim, komentirao i formu Hajduka i odnos sa Zoranom Mamićem, bivšim trenerom Dinama koji je pravomoćno osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama i koji se nalazi izvan dohvata pravosuđa RH, u susjednoj BiH.

Jedan dio intervjua izašao je ranije i možete ga pročitati u ispod priloženom članku.

A transkript ostatka razgovora s bivšim trenerom Gorice, Sesveta i Maribora donosimo u nastavku ovog teksta.

Imate li kakvu suradnju s hrvatskim klubom?

- A imamo, zadnje smo napravili s Dinamom. Nije klasična suradnja, ali možemo nazvati "Trebamo to i to", oni vide da se ovdje igra dobar nogomet, da je intenzitet dobar, da igramo europski intenzitet... Nedavno smo igrali protiv Lokomotive pa su nas neki igrači pitali "Šefe, što je ovo?". Ova liga je jako podcijenjena, teška je i zahtjevna s puno kontakta. Igramo s jako dobrim intenzitetom, visoki presing, možemo s bilo kojim klubom iz HNL-a igrati - rekao je Jakirović pa nastavio:

- Jesam li bolji trener nego kada sam bio u HNL-u? Sigurno da jesam. Mene svako iskustvo, Gorica, Maribor i sada, sve me nadograđuje. Puno sam napredovao i znam po sebi. U odnosu s igračima, s medijima... Sve što predstavljam kao trener jednog kluba. Već prije sam rekao da mi je jedan prijatelj rekao da ako napravim posao u Zrinjskom da ću doći u razmatranje u Top 4 hrvatska kluba. Koji će to biti, ja ne znam, ali to bi bio korak naprijed u odnosu na Zrinjski. Jer Zrinjski je velik i ozbiljan klub. Netko misli da je lako u BiH biti prvak. Dođeš pa probaš. Nije to baš tako lako. I ovo sada što mi radimo nije to baš tako lako. Ja isto kad gledam Federera mislim da mogu igrati tenis, a nemam pojma o tenisu. Ili prije Balića kad gledaš kako igra rukomet.

Kada bi uzeli Zrinjski i stavili ga u HNL, gdje bi bio?

- Oko petog mjesta. Ako sam se ja s Goricom borio za Europu do zadnjeg kola... S Osijekom, neću reći s Rijekom, Osijek je tu bio najbliži. Da je bio VAR bili bi u Europi odmah prvu debitantsku sezonu. Ali to je tako, što te ne ubije ojača te. HNL je jako zahtjevna liga, igra se četiri puta svatko sa svakim. I nije baš da unaprijed možeš reći "dolazi Dragovoljac, imat ćemo četiri pobjede." Mnogi su se opekli.

Komentira li se HNL i ovdje u BiH?

- Pa jest, kad se sretnem s prijateljima komentira se. Ima tu puno navijača i Dinama i Hajduka, pa čak i Osijeka. Komentira se, uzbudljiva je završnica i mogu reći da se s uzbuđenjem čeka HNL vikend da se pogleda i iskomentira. Meni je liga ove godine jako zanimljiva jer su ostali, osim Dinama, uložili znatna financijska sredstva da bi ostvarili ciljeve i mislim da će do zadnjeg kola biti jako zanimljivo. Psihološki pritisak je tu, zato i dajem najveće šanse Dinamu jer oni taj pritisak godinama imaju. Igraju velike europske utakmice i mislim da su u najvećoj prednosti. Na kraju krajeva i tablica to pokazuje. Iako je i Osijek opasan, ono što su odigrali protiv Hajduka je jedna fantastična utakmica.

Zašto Hajduk izgubi kontinuitet, zašto Osijek ne može pronaći džokera koji će zabiti?

- Problem ispada Mierez koji ne može zabiti gol. Bjelica je, što se tiče prijelaznog roka, fantastično reagirao s Caktašem i Lovrićem. To su igrači koji daju po 15-20 golova u sezoni, koji jednim potezom mogu riješiti utakmicu. Tako je i pobijedio Dinamo, jedan sustav 70-ak minuta i onda je jasno poslao poruku sa zamjenama da želi pobijediti pa ga je na kraju nagradilo. Hajduk je po meni jako dobro složen, ali stvar je i zdravlja igrača. Pogotovo tko je u formi. Krova igra pa se ozlijedi, pa ga nema i patiš se i mučiš. Pa dođe Kalinić i misliš "E, to je to" pa onda u javnost dođe odjednom da je on uteg momčadi, što je za mene glupost. Mislim, o čemu pričamo - kazao je Jakirović i nastavio:

- Ako Kalinić i Livaja ne mogu igrati skupa, oko čega se slaže 99 posto ljudi, onda ne znam tko bi trebao igrati. Ako izostane neki gol ili rezultat, pa nije to... To je jedan proces. Smatram da će Hajduk od iduće sezone biti opasan. Od iduće sezone sigurno! Radio sam s Nikoličiusom (sportskim direktorom Hajduka, op.a.) i znam kako razmišlja. To je konstantna doselekcija. Vjerujte mi da on već sad razmišlja o ljetnom prijelaznom roku.

Kakvo je suđenje u Hrvatskoj i BiH? Jesu li ona dobra, jesmo li prekritični?

- Prekritični smo. To je isto kao da moja momčad ne pogriješi jedno dodavanje 90 minuta. Smatram da suci vani rade kardinalne greške, ali ovdje puno toga teško jer su neki suci etiketirani i u startu se zna kako će proći. I onda kada prođe kolo, kada ne ispadne kako su svi mislili prije... Nikom ništa. Bubneš i ostaneš živ. Jer postoji tendenciozno i namjerno suđenje i kada čovjek napravi grešku. Svi mi radimo greške što je normalno. Suci u BiH su dobri, u Hrvatskoj također... Znam ih osobno nekoliko i lamentiramo, veliki pritisak je na njima. I može se dogoditi pogreška iako postoji i VAR.

Jedna od ideja je bila da bi Jakirović mogao preuzeti klubu Dinama.

- Meni je to sad teško komentirati. Dinamo ima trenera koji radi najbolje što je moguće, igrači rade najbolje što je moguće. To mi vidimo izvana i teško mi je to komentirati. Moji svi planovi su vezani za Zrinjski, a u budućnosti... A što ja znam, nisam Nostradamus. Za sada ne mislim ići. Klub mi je produžio ugovor do 2024. i kako su rekli "Ti si jedini trener kojem su produžili ugovor". Uprava je jako ozbiljna, ne sječe preko noći i zna se.

Drugi razred nogometa će nam se transformirati. Zašto se Dinamo boji, ili bilo koji naš klub ako će doći do reorganizacije?

- Problem je u trenažnom procesu. Znam dobro i Dinamo i Osijek, to je veliki udarac za njih jer su velika sredstva uložena. To nisu jeftini igrači ni mali budžeti za te druge momčadi. Njima je prirodno da igraju drugoligašku razinu da bi se razvili. Kad vratim film dok sam bio u Sesvetama... Za Dinamo II su igrali Olmo, Moro, Gojak, Čabraja, Brekalo, Lovren, mali Božić, Uremović... Koliko sam igrača nabrojao, o čemu pričamo. Olmo je trebao ići u Barcelonu. Jako puno igrača je prošlo kroz taj proces i ključ je u tome. Protiv mene igraju Olmo, Moro i ovaj, a onda nekom drugom idu u totalno promijenjenom sastavu. Trebalo je možda drugačije napraviti te registracije, ali kada pravno gledaš on je igrač Dinama. Morat će naći rješenje kuda s tim igračima. Oni koji su najkvalitetniji oni će opstati u Dinamu. Na kraju izađe kvaliteta.

Kako će Hrvatska proći na Svjetskom prvenstvu?

- Mislim da je cilj Hrvatske svako natjecanje proći skupinu. Hrvatska je pokazala da je jako opasna i nezgodna za sve protivnike. Poznavajući prognostičare, to je... Četvrtfinale sigurno. Zlatko je neki dan rekao da danas svi igraju nogomet i da nema loše ekipe. Vjerujem da će Hrvatska proći, specifično je razdoblje i jedanaesti mjesec, ali pitanje je tko će biti zdrav i neće biti "izrauban", kako se kaže. Mislim da nas čeka jako dobro Svjetsko prvenstvo.

