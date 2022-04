Jakirović o odnosu s Mamićem i Hajduku: Bit će sigurno opasan iduće sezone. Znam Nikoličiusa

Velika subota navijačima Zrinjskoga posebno je bitna jer bi mogli osigurati naslov prvaka čak sedam kola prije kraja. "Plemići" neumoljivo gaze Premijer ligom Bosne i Hercegovine, Sergej Jakirović (45) poveo ih je do 14 uzastopnih pobjeda i stvorio ogromnu prednost od 19 bodova na vrhu ispred Tuzla Cityja.

Trener mostarske momčadi gostovao je u uskrsnom izdanju emisije Sport nedjeljom u kojoj je, među ostalim, komentirao i formu Hajduka i odnos sa Zoranom Mamićem, bivšim trenerom Dinama koji je pravomoćno osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama i koji se nalazi izvan dohvata pravosuđa RH, u susjednoj BiH.

Uoči novog "vječnog derbija" na Poljudu u srijedu Hajduk je +zadržao sedam bodova zaostatka za vrhom. Navijači "bilih" vjerojatno su se nadali i tješnjoj utrci, a u zadnjih šest kola trebat će im se poklopiti dosta rezultata da budu prvaci. Prije svega, morali bi srušiti Dinamo. U međuvremenu, rastu kritike na račun momčadi koja je u zadnja dva kola tijesno slavila protiv Šibenika i Gorice.

- Hajduk je jako dobro složen. E sad, stvar je i zdravlja igrača, pogotovo kod euforije. Krova igra pa ti se ozlijedi pa ga nema pa se patiš, mučiš. Pa dođe Kalinić i misliš "E, to je to" pa onda u javnost dođe odjednom da je on uteg momčadi, što je za mene glupost. Mislim, o čemu pričamo - kazao je Jakirović i nastavio:

- Ako Kalinić i Livaja ne mogu igrati skupa, oko čega se slaže 99 posto ljudi, onda ne znam tko bi trebao igrati. Ako izostane neki gol ili rezultat, pa nije to... To je jedan proces. Smatram da će Hajduk od iduće sezone biti opasan. Od iduće sezone sigurno! Radio sam s Nikoličiusom (sportskim direktorom Hajduka, op.a.) i znam kako razmišlja. To je konstantna doselekcija. Vjerujte mi da on već sad razmišlja o ljetnom prijelaznom roku.

Pitaš li Zorana Mamića (50) za savjet, razgovarate li s obzirom da je i on u blizini Mostara, upitao ga je voditelj Ante Breko.

- Ne pitam ga za savjet, nego pričamo općenito... Smatram da je Zoran jako dobro vodio Dinamo i pokazao se. Sviđa mu se kako igra Zrinjski, brzo, kompaktno, agresivno. Voli uvijek korak naprijed. Znači, visoki je presing, uvijek se traži što brži gol. Sviđa mu se to, dali su nam Niku Jankovića, koji je ogroman potencijal i talent, da ga razvijemo. Da pokaže da to može biti ozbiljna priča. Zasad Niko igra jako dobro, dobro se uklopio i to je put suradnje.

Nastavio je Jakirović, koji je nakon odlaska Damira Krznara bio u užim kombinacijama za preuzimanje Dinama, o potencijalnim pojačanjima iz HNL-a.

- Gore ima jako puno mladih igrača u svjetlu Dinama II koji neće igrati u drugoj ligi. Ja sve te igrače poznajem. Ako procijenim da nam može pomoći... Ne uzimam ih radi kvantitete, nego kvalitete. Da ti mi napravimo međukorak da se vratiš još bolji u Dinamo, Hajduk, Rijeku. Tražio sam još prije kad sam došao ovdje, bio je Mance direktor i to Ivan zna, Adriana Libera na posudbu. Otvoreno sam ga tražio jer sam ga pratio u Orijentu. Oni su imali jako dobre planove s njim, ali korona, ozljeda jedna, druga, treća... Ali evo ga, tu je i Goran ima jako lijepo mišljenje o njemu. Ja to pratim, to su igrači koji nam mogu pomoći - kazao je trener Zrinjskoga.

A prate li Zoran i Zdravko (također pravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz Dinama, na šest i pol godina zatvora, op.a.) što se događa u Dinamu?

- Naravno, to uopće nije sporno. Jesu li napaljeni kao nekad? Pa naravno, prate. Ljudi vole Dinamo i naravno da žive za to da imaju što bolje rezultate - rekao je Jakirović.

