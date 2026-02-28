Jakirovićev Hull City nastavlja gaziti, golman 'vatrenih' sjajan

Nogometaši Hull Cityja, pod vodstvom bosanskohercegovačkog trenera Sergeja Jakirovića, upisali su veliku pobjedu na teškom gostovanju kod Portsmoutha. U ne pretjerano atraktivnoj utakmici 35. kola Championshipa, "tigrovi" su slavili 1-0 i tako učvrstili svoju poziciju u samom vrhu ljestvice, nastavljajući san o povratku u Premier ligu.

Iako rezultat sugerira neizvjesnu borbu, Jakirovićeva momčad dugo se mučila na terenu pred više od 20 tisuća gledatelja. Domaćini su imali više od igre i konkretnije prilike, no golman Hull Cityja Ivor Pandur, koji je u zadnjoj reprezentativnoj akciji dobio poziv Zlatka Dalića, s nekoliko je sjajnih obrana držao svoju momčad u igri. Hull je tijekom prvog poluvremena bio neprepoznatljiv, s puno pogrešnih dodavanja i bez pravog ritma, pa je odlazak na odmor s rezultatom 0-0 bio i više nego zadovoljavajući. Već u drugoj minuti utakmice Oli McBurnie zatresao je mrežu, ali je pogodak ispravno poništen zbog zaleđa.

Malo se toga promijenilo i u nastavku. Hull je bio u podređenom položaju, a Jakirović je shvatio da mora nešto mijenjati. U 65. minuti povukao je ključan potez i u igru uveo Matta Crooksa. Upravo je on postao junak utakmice. Igrala se 73. minuta kada je obrana Portsmoutha katastrofalno pogriješila, a nakon pritiska napadača Hulla lopta se odbila do Crooksa koji mirno pogađa praznu mrežu za veliko slavlje gostujućih navijača.

Ovom pobjedom, petom uzastopnom u gostima što je klupski rekord od davne 1966. godine, Hull City je skočio na treće mjesto ljestvice. Sada imaju samo tri boda manje od drugoplasiranog Middlesbrougha, koji drži poziciju koja vodi izravno u elitni rang engleskog nogometa. Sergej Jakirović tako nastavlja sa sjajnim rezultatima otkako je prošlog ljeta preuzeo klub, a navijači s pravom sanjaju velike stvari.