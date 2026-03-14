Jakirovićev Hull doživio poraz od momčadi iz 'donjeg doma'

Hull City Sergeja Jakirovića izgubio je 3-0 na gostovanju kod West Bromwich Albiona. Jakirovićeva momčad vrlo je rano ostala s igračem manje i nije uspjela izvući pozitivan rezultat. To je treći poraz Hulla u zadnje četiri utakmice, a ovaj protiv West Broma posebno boli jer se taj klub bori za ostanak u ligi i trenutačno je jedan bod od opasne zone.

Već u 24. minuti krenulo je loše za Hull City. Wallace je u petercu pronašao Maju koji iz blizine pogađa za 1-0. Katastrofa se nastavila u 36. minuti kada je Charlie Hughes zaradio izravan crveni karton jer je bio zadnji igrač. To je bio veliki udarac za Jakirovićeve momke koji se nikako nisu snašli i WBA je dominirao.

U 67. nova lijepa akcija domaćih. Lopta je sa sredine došla na desnu stranu i pao je gol sličan prvom. Ubačaj s desne strane, Jimoh je pronašao Heggeboa koji povećava vodstvo West Broma. U trećoj minuti nadoknade ponovo ista priča. Imray ubacio za Pricea koji u pet metara zabija novi gol.

Hull je tako došao do 13 poraza u sezoni, ima 19 pobjeda i šest remija. Ima 63 boda i nalazi se na petom mjestu Championshipa, što je sedam bodova manje od drugog mjesta.