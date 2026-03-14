WBA BIO BOLJI

Jakirovićev Hull doživio poraz od momčadi iz 'donjeg doma'

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Hull City doživio teški poraz 3-0 kod West Broma! Rani crveni karton i tri gola srušili Jakirovićeve nade. Treći poraz u četiri meča, Hull sve dalje od prva dva mjesta

Hull City Sergeja Jakirovića izgubio je 3-0 na gostovanju kod West Bromwich Albiona. Jakirovićeva momčad vrlo je rano ostala s igračem manje i nije uspjela izvući pozitivan rezultat. To je treći poraz Hulla u zadnje četiri utakmice, a ovaj protiv West Broma posebno boli jer se taj klub bori za ostanak u ligi i trenutačno je jedan bod od opasne zone.

Već u 24. minuti krenulo je loše za Hull City. Wallace je u petercu pronašao Maju koji iz blizine pogađa za 1-0. Katastrofa se nastavila u 36. minuti kada je Charlie Hughes zaradio izravan crveni karton jer je bio zadnji igrač. To je bio veliki udarac za Jakirovićeve momke koji se nikako nisu snašli i WBA je dominirao. 

U 67. nova lijepa akcija domaćih. Lopta je sa sredine došla na desnu stranu i pao je gol sličan prvom. Ubačaj s desne strane, Jimoh je pronašao Heggeboa koji povećava vodstvo West Broma. U trećoj minuti nadoknade ponovo ista priča. Imray ubacio za Pricea koji u pet metara zabija novi gol. 

Hull je tako došao do 13 poraza u sezoni, ima 19 pobjeda i šest remija. Ima 63 boda i nalazi se na petom mjestu Championshipa, što je sedam bodova manje od drugog mjesta.

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

