Jakirovićev Hull na Boxing day doživio veliki kiks: 'Igrali smo kao da je Božić, razočaran sam'

Bivši trener 'modrih' Sergej Jakirović (49) sa svojim novim klubom Hull Cityjem nije se proslavio na Boxing day. Na gostovanju kod Sheffield Wednesdaya u sklopu 23. kola engleskog Championshipa Hull City je izvukao remi 2-2.

Jakirovićevi igrači ispustili su dva bod koja bi ih stavila na treće mjesto na tablici, a hrvatski trener nije skrivao razočarenje formom igrača koja je bila daleko od one koju su pokazali u prethodnim tjednima.

Foto: RHR-FOTO

- Zadovoljan sam ovim bodom jer nismo odigrali dobro, bili smo bez energije. Igrali smo kao da je danas Božić. Na možda 20 posto onoga što možemo - izjavio je nakon utakmice pa nastavio:

- Donosili smo loše odluke u posjedu lopte, ali smo počeli igrati nakon što smo primili gol. U drugom poluvremenu smo puno više kontrolirali loptu i imali smo dobar posjed. Stvorili smo više. Njihov drugi gol je bio očito zaleđe, sudac je bio loš, ali i moja momčad je bila loša. Ne mogu se puno žaliti. Jako sam razočaran. Ne možemo ništa promijeniti, sve smo napravili u pripremi. Psihološki sam znao da će biti teško jer su svi računali na tri boda.

Hrvat je u engleski klub došao u lipnju ove godine, sada su prekinuli niz od tri pobjede.