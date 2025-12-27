Obavijesti

NAKON REMIJA

Jakirovićev Hull na Boxing day doživio veliki kiks: 'Igrali smo kao da je Božić, razočaran sam'

Piše Issa Kralj,
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Ne mogu se puno žaliti. Jako sam razočaran. Ne možemo ništa promijeniti, sve smo napravili u pripremi. Psihološki sam znao da će biti teško jer su svi računali na tri boda - rekao je nakon remija

Bivši trener 'modrih' Sergej Jakirović (49) sa svojim novim klubom Hull Cityjem nije se proslavio na Boxing day. Na gostovanju kod Sheffield Wednesdaya u sklopu 23. kola engleskog Championshipa Hull City je izvukao remi 2-2. 

Jakirovićevi igrači ispustili su dva bod koja bi ih stavila na treće mjesto na tablici, a hrvatski trener nije skrivao razočarenje formom igrača koja je bila daleko od one koju su pokazali u prethodnim tjednima. 

FC Bayern München - Dinamo Zagreb,
Foto: RHR-FOTO

- Zadovoljan sam ovim bodom jer nismo odigrali dobro, bili smo bez energije. Igrali smo kao da je danas Božić. Na možda 20 posto onoga što možemo - izjavio je nakon utakmice pa nastavio:

- Donosili smo loše odluke u posjedu lopte, ali smo počeli igrati nakon što smo primili gol. U drugom poluvremenu smo puno više kontrolirali loptu i imali smo dobar posjed. Stvorili smo više. Njihov drugi gol je bio očito zaleđe, sudac je bio loš, ali i moja momčad je bila loša. Ne mogu se puno žaliti. Jako sam razočaran. Ne možemo ništa promijeniti, sve smo napravili u pripremi. Psihološki sam znao da će biti teško jer su svi računali na tri boda. 

Hrvat je u engleski klub došao u lipnju ove godine,  sada su prekinuli niz od tri pobjede.   

