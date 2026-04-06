DRUGI PUT U NIZU

Jakirovićev Hull opet remizirao

Piše Petar Božičević,
Jakirovićev Hull opet remizirao
2
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Jakirovićeva je momčad imala dvije velike prilike za gol (prema SofaScoreu), 13 udaraca naspram šest gostujućih te pet u okvir gola, ali nije uspjela zabiti za pobjedu

Hull City i Coventry odigrali su 0-0 u 41. kolu Championshipa. Iako su gosti stigli na MKM stadion kao vodeća momčad lige, domaćin je bio bliže pobjedi.

Jakirovićeva je momčad imala dvije velike prilike za gol (prema SofaScoreu), 13 udaraca naspram šest gostujućih te pet u okvir gola, ali nije uspjela zabiti za pobjedu. 

Hullu je ovo drugi uzastopni remi u Championshipu nakon 1-1 u gostima kod Oxforda. Jakirova je momčad peta na tablici sa 58 bodova, a do kraja je ostalo za odigrati pet kola.

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
FOTO Ovdje će igrati Hrvatska i BiH na SP-u. Kakva preobrazba! Pogledajte sve stadione SP-a
USUSRET MUNDIJALU

FOTO Ovdje će igrati Hrvatska i BiH na SP-u. Kakva preobrazba! Pogledajte sve stadione SP-a

STADIONI SP-a Šesnaest stadiona kapaciteta od 30.000 do 87.000. Hrvatska će igrati u Dallasu, Torontu i Phiadelphiji u grupnoj fazi. Najmoderniji je sagrađen ispod razine tla kako ne bi smetao avionima
FOTO 'Ukrajinska Diletta' pita, a sugovornicima je teško gledati
ZAMAMNA DARIA

FOTO 'Ukrajinska Diletta' pita, a sugovornicima je teško gledati

Sjećate se ovoga? Internet je u ljeto 2025. zabavio video trenera Šahtara Arde Turana koji se vrpoljio tijekom intervjua s prelijepom Darijom Bondar Savinom. Na Instagramu ju prati pola milijuna ljudi, radi za Šahtar, a udala se za nogometaša

