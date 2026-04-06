Jakirovićev Hull opet remizirao

Hull City i Coventry odigrali su 0-0 u 41. kolu Championshipa. Iako su gosti stigli na MKM stadion kao vodeća momčad lige, domaćin je bio bliže pobjedi.

Jakirovićeva je momčad imala dvije velike prilike za gol (prema SofaScoreu), 13 udaraca naspram šest gostujućih te pet u okvir gola, ali nije uspjela zabiti za pobjedu.

Hullu je ovo drugi uzastopni remi u Championshipu nakon 1-1 u gostima kod Oxforda. Jakirova je momčad peta na tablici sa 58 bodova, a do kraja je ostalo za odigrati pet kola.