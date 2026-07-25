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Jakirovićev Hull razbio Turke na početku priprema u Sloveniji

Piše Ivan Kužela,
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Jakirovićev Hull razbio Turke na početku priprema u Sloveniji
Foto: David Klein/REUTERS
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Jakirovićev Hull City razbio Konyaspor 3-0 i furiozno otvorio pripreme za povratak u Premier ligu! Slijede još jaki ispiti prije okršaja s Unitedom u prvom kolu

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Sergej Jakirović uspješno je otvorio pripremni dio sezone na klupi Hull Cityja. Njegova je momčad u slovenskom Kidričevu uvjerljivo svladala turski Konyaspor rezultatom 3-0 te na najbolji način započela niz prijateljskih utakmica uoči povratničke sezone u Premier ligi.

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Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je VIDEO
Jakirović: Ne mogu vjerovati da smo uspjeli! Nikada prije nisam bio u Engleskoj, nevjerojatno je | Video: 24sata/pixsell

Engleski sastav od prve je minute nametnuo svoj ritam i kontrolirao događanja na terenu. Prvu prednost Hull je stekao u 28. minuti, kada je mrežu zatresao Enis Destan. Nakon odmora pritisak momčadi Sergeja Jakirovića dodatno je urodio plodom pa je nakon oštrog ubačaja Ryana Gilesa jedan od igrača Konyaspora nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Pitanje pobjednika definitivno je riješio Abu Kamara, koji je iskoristio odličnu akciju Liama Millara i bez problema pogodio za konačnih 3:0.

Hull City od početka tjedna boravi na pripremama u Sloveniji, gdje će odigrati još dvije provjere protiv turskih prvoligaša. Već u utorak očekuje ga ogled s Rizesporom, dok će početkom kolovoza igrati dvoboj protiv Kasımpaşe u Istanbulu. Naknadno će još Hull igrati s Frankfurtom i Nicom. Sezona u Premier ligi počinje 22. kolovoza kad Jakirovićeva momčad dočekuje Manchester United.

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Komentari 3
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