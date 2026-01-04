Jakirovićev klub odgodio susret 18 minuta prije početka. Bijesni navijači: 'Vratite nam novac...'

Veliki val hladnoće koji je zahvatio Veliku Britaniju izazvao je kaos u engleskom klupskom nogometu, a u središtu skandala našao se Hull City, klub koji vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović. Njegov dvoboj Championshipa protiv izravnog konkurenta Watforda odgođen je svega 18 minuta prije zakazanog početka, što je izazvalo bijes tisuća navijača koji su već ispunili tribine stadiona MKM.

Utakmica, koja je trebala početi u 16 sati po našem vremenu, otkazana je u posljednji trenutak zbog, kako je klub naveo, "zabrinutosti za sigurnost igrača". Odluka je šokirala sve prisutne, pogotovo jer je uslijedila nakon što su klupski djelatnici satima pokušavali osposobiti teren za igru, koristeći čak i plinske plamenike kako bi otopili led.

Plamenici nisu pomogli, odluka razbjesnila goste

Iako je glavni sudac procijenio da je sam travnjak u dovoljno dobrom stanju za igru, problem su predstavljale zaleđene površine neposredno uz aut-linije. Klupski djelatnici uložili su goleme napore da saniraju problematična područja, a prizori radnika s plamenicima u rukama koji pokušavaju otopiti led brzo su obišli društvene mreže. Nažalost, unatoč svim naporima, uvjeti se nisu poboljšali.

"Iako je travnjak igriv i dobio je prolaznu ocjenu suca, područja koja okružuju teren procijenjena su kao nesigurna. Unatoč stalnom radu, uvjeti se nisu popravili, a s obzirom na to da temperature nastavljaju padati, sigurnost igrača ne može biti zajamčena", stoji u službenom priopćenju Hull Cityja.

Ovakva odluka, donesena praktički pred sam početak susreta, očekivano je izazvala lavinu negativnih reakcija. Posebno su ogorčeni bili navijači Watforda, od kojih je oko 1000 potegnulo gotovo 320 kilometara kako bi bodrili svoju momčad u važnoj utakmici. Umjesto nogometnog spektakla, dočekalo ih je razočaranje i neplanirani trošak.

"Iako je sigurnost igrača na prvom mjestu, jako smo razočarani što je utakmica odgođena jer smo bili spremni za igru. Odluka da se dvoboj otkaže toliko blizu početka je za žaljenje i u potpunosti dijelimo frustraciju naših navijača", poručili su iz Watforda, jasno dajući do znanja da se ne slažu s procjenom domaćina.

"Vratite nam novac za put!"

Navijači su iskalili bijes na društvenim mrežama, prozivajući vodstvo Hulla zbog amaterizma i tražeći nadoknadu troškova putovanja. Mnogi su istaknuli kako su niske temperature bile najavljene danima unaprijed te da je klub morao ranije reagirati.

"Apsolutna sramota. Trebali bi im narediti da svakom navijaču Watforda koji je putovao vrate troškove prijevoza i daju dodatnih 100 eura za čistu neugodnost. Sramotno", napisao je jedan navijač.

Drugi se nadovezao:

"Vi se šalite? Pa ima malo leda u tehničkom prostoru. Neka sjede na klupi ili se odmaknu koji metar dalje. Stigao sam na stadion 20 minuta prije početka da bi mi rekli da se ne igra."

Jakirović u velikoj borbi za Premierligu

Odgoda je došla u vrlo nezgodnom trenutku za momčad Sergeja Jakirovića. Hull City se grčevito bori za ulazak u doigravanje za Premier ligu i svaki bod im je od neizmjerne važnosti. Uoči ovog kola, "tigrovi" su se nalazili na šestom mjestu ljestvice, posljednjem koje vodi u play-off, s istim brojem bodova (41) kao i petoplasirani Watford, koji je bio u prednosti samo zbog bolje gol-razlike.

Bio je to dvoboj izravnih konkurenata koji je mogao značajno usmjeriti nastavak sezone za oba kluba. Jakirovićeva momčad je u utakmicu ušla s namjerom da se iskupi za poraz 1-0 od Stokea u prvom kolu nove godine, kojim je prekinut sjajan niz od četiri pobjede u pet utakmica krajem 2025. godine.

Ledeni val koji je paralizirao niže engleske lige nije zaobišao ni ostatak Championshipa. Zbog zaleđenih terena odgojene su i utakmice Sheffield United - Oxford te Portsmouth - Ipswich, kao i deseci susreta u League One i League Two. Ipak, nijedna odgoda nije izazvala toliko kontroverzi kao ona na stadionu MKM, gdje su navijači ostali smrzavati se na tribinama do posljednjeg trenutka, samo da bi ih na kraju poslali kući. Novi termin utakmice još nije poznat, a frustrirani navijači sada mogu samo čekati, nadajući se da će im klubovi barem djelomično kompenzirati izgubljeno vrijeme i novac.