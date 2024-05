Jakirovići za povijest: Prvi puta jedan trener Dinama uveo sina

Tata Sergej (47) i sin Leon Jakirović ispisali su povijest. Dinamo je u Koprivnici u 35. kolu pobijedio Slaven Belupo 3-2. Spomenuti Leon je u 83. minuti na poziciji stopera zamijenio Maura Perkovića. I mama je na tribini bila ponosna. Od 1911. godine i osnutka Građanskog, nikad neki trener Dinama u igru nije uveo svog sina.

Igor Jovićević (50) svojevremeno je u drugoj momčadi "modrih" vodio sina Filipa (25). Bio je Filip krilni napadač. Njegov otac kratko je vodio i prvu momčad, ali nije ga koristio. Jovićević junior minute u prvoj momčadi dobio je samo kod Nenada Bjelice, ali samo u nekim prijateljskim utakmicama. Filip danas igra u jednom austrijskom niželigašu.

Zagreb: Prva NL juniori, NK Lokomotiva - GNK Dinamo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Debitirao je Leon Jakirović sa 16 godina, pet mjeseci i devet dana, ali nije najmlađi u povijesti "modrih". To je Fran Brodić, koji je prvu utakmicu odigrao sa 16 godina, tri mjeseca i šest dana.

- To je velika stvar za našu obitelj. Pred njim je još puno izazova, zna što mu je činiti, on i ostali su već pokazali potencijal i zaslužili su debitirati za prvu momčad. Ostali, koji nisu to dočekali u Koprivnici, debitirat će protiv Rudeša - poručio je Sergej Jakirović.

Koprivnica: Utakmica NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 25. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL