Jakirović: Debi sina za Dinamo je velika stvar za našu obitelj

Dinamo je u pravom trileru pobijedio Slaven Belupo u Koprivnici 3-2 u 35. kolu HNL-a. Zagrepčani su na Kušek Apaš doputovali bez 17 igrača od čega su velika većina bili prvotimci. Dinamo je i u takvom omjeru snaga uspio slaviti golom Luke Vrbančića (18) u 93. minuti, a šansu za debi dobio je i Leon (16), sin Sergeja Jakirovića.

- Tako se namjestilo, to je velika stvar za našu obitelj. Pred njim je još puno izazova, zna što mu je činiti, on i ostali su već pokazali potencijal i zaslužili su debitirati za prvu momčad. Ostali, koji nisu to dočekali u Koprivnici, debitirat će protiv Rudeša. Zadovoljan sam s mladim igračima, htjeli smo pokazati kakav potencijal imamo u školi, normalno je da ih nagradimo za sve što su napravili ove sezone - rekao je Jakirović.

Dinamo je još jednom slavio u nadoknadi.

- Čestitam igračima na dobroj utakmici, pristup je bio dobar, želja, htijenje. Možda je na početku bilo malo teže, dok smo pohvatali linije kretanja, bez obzira što treniramo zajedno, drugačije je igrati utakmice. Imali smo i prilike za izjednačenje, imali su oni šanse. Dogovorili se na poluvremenu da igramo okomitije, tako smo okrenuli rezultat. Opet nas je nagradilo zbog pristupa, iako nije važna utakmica, premda, svaka je važna kad igraš u Dinamu.

I igračima je značila ova pobjeda, premda rezultatski nevažna. Vidjelo se po načinu na koji su slavili.

- Igračima je važno, da dobro igraju, pobjeđuju da proslave s navijačima. Navijače stalno hvalim, ali oni su uvijek na razini.

Ove sezone su jedino Dinamo i Bayer Leverkusen toliko puta slavili u sudačkoj nadoknadi.

- Uvijek moraš igrati do kraja, to je pobjednički mentalitet. Moto je kluba da nema predaje, tako se i ponašamo i to nam se vraća - zaključio je Jakirović.