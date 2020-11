Jakobušić kao Superman! S kim se sve navodno sastao i gdje?

U svega 48 sati Hajduk je "dobio" četiri dopredsjednika, desetak trenera, a novi je predsjednik "odradio" i pet - šest sastanaka na raznim lokacijama diljem Hrvatske.Neke od njih i u isto vrijeme!?

<p>Kad je u pitanju <strong>Hajduk</strong>, budite sigurni da nema sezone kiselih krastavaca. I kad se ništa ne događa, uvijek ima nagađanja. Pa ako vam je dosadno, samo prelistajte društvene mreže i forume koji intenzivno prate događanja u i oko Hajduka, i zabava vam je zagarantirana... Doduše, neće vam puno toga biti jasno, ali, pomirite se s činjenicom da sve veća poplava informacija zamagljuje ono što se u stvarnosti događa.</p><p><strong>Pogledajte video: Stanić više nije savjetnik u Hajduku </strong></p><p>U dva radna dana, koliko je novi predsjednik Hajduka<strong> Lukša Jakobušić</strong> na funkciji, u kuloarima oko Hajduka zavrtjelo se toliko puno informacija o novim imenima i događajima, da je teško i povjerovati da jedan čovjek može odraditi toliko sastanaka i posla u tako kratkom roku. A koliko u svemu skupa ima istine, najbolje je da procijenite sami.</p><p>Sve je počelo odmah nakon Jakobušićeve nastupne press konferencije, nakon koje je krenula priča o posvemašnoj čistki koja je sezala od savjetnika Marija Stanića, preko sportskog direktora Ivana Kepčije, do trenera Harija Vukasa i trenera B momčadi Marija Despotovića, pa i dublje u Akademiju. Čistke će biti, no za sada je otišao samo savjetnik Mario Stanić, a svi ostali koji odu će otići tek kad se za njihove pozicije nađu adekvatna rješenja.</p><p>Puno je više nagađanja i krivih informacija oko toga tko sve dolazi na Poljud. Kad je u pitanju mjesto savjetnika, odnosno sportskog direktora, u prvi plan je odmah izbio <strong>Stipe Pletikosa</strong>, dan kasnije već je to bio Goran Vučević, potom i nadzornik Tin Laušić, da bi sinoć kasno na popisu "najozbiljnijih" kandidata osvanuo i Mate Bilić.</p><p>Još je veća gužva kada su u pitanju kandidati za poziciju trenera. Uz Matjaža Keka koji je doista bio i još uvijek jest na popisu želja čelnika Hajduka, tu su se našli i Ivan Jurić i Ivan Leko koji imaju ozbiljne inozemne angažmane, ali i Zoran Zekić, Sergej Jakirović, Ante Čović, Luka Elsner, Igor Bišćan, Mislav Karoglan, Goran Sablić, Ivan Pudar, Mišo Krstičević..., pa Mario Despotović kao prijelazno rješenje dok se Kek ne oslobodi obaveza... Sva ta imena procirkulirala su kuloarima koji prate zbivanja u i oko Poljuda u samo 48 sati!?</p><p>Kad se tome dodaju i navodni sastanci Jakobušića s Kekom u okolici Zagreba ili u konobi u Sukošanu, pa radni ručak sa Stipom Pletikosom, potom i sastanak s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom oko kredita, izvanredna press konferencija na Poljudu u ponedjeljak u 14:00 sati, koja nikad nije ni zakazana, a kamo li održana...</p><p>A tek navodno isplaćena otpremnina bivšem predsjedniku Marinu Brbiću od 180.000 kuna, iako je Brbić sam dao ostavku na poziciju pa ni nema pravo na otpremninu, koje se odrekao i Mario Stanić, iako se špekuliralo da on za raniji raskid ugovora traži čak 300.000 kuna...</p><p>I sve to u 48 sati!? Da je Superman, Lukša Jakobušić ne bi se uspio sastati i popričati s tolikim brojem kandidata, niti donijeti toliko ozbiljnih i važnih odluka. No, i to je Hajduk, vojska navijača gladna je informacija, a u nedostatku onih pravih i provjerenih, nije im teško podvaliti i neke potpuno neprovjerene i bez ikakve osnove. Sve za dva lajka više...</p>