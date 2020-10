Dugogodi\u0161nji predsjednik Vaterpolskog kluba Jug bio je na Poljudu od svibnja do studenog pro\u0161le godine i zna kako funkcioniraju stvari, a ostavku je lani ponudio zbog osobnih razloga.

<p>Više od tri mjeseca Hajduk je bio bez predsjednika nakon ostavke <strong>Marina Brbića</strong> (59), a njegovo je mjesto ovaj petak službeno preuzeo bivši mu zamjenik <strong>Lukša Jakobušić</strong> (44).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljane Lukše Jakobušića</strong></p><p>Dugogodišnji predsjednik Vaterpolskog kluba Jug bio je na Poljudu od svibnja do studenog prošle godine i zna kako funkcioniraju stvari, a ostavku je lani ponudio zbog osobnih razloga.</p><p>Što ga je natjeralo da se predomisli i vrati te koji su mu planovi s Hajdukom otkriva na predstavljanju u kinodvorani na Poljudu koje prenosimo na našoj Facebook stranici i portalu od 11 sati.</p><p>Novog predsjednika uvodno je predstavio <strong>Benjamin Perasović</strong>, predsjednik NO-a koji je istaknuo kako je upravo odabir predsjednika Hajduka najvažniji posao Nadzornog odbora. Perasović se zahvalio dosadašnjem predsjedniku <strong>Marinu Brbiću</strong>.</p><p>- Drago mi je što sam ovdje i ponosan sam što sam ovdje. Na početku čestitam rođendan Torcidi. Proslava je bila spektakularna. Torcida je moćna. Hajduk na žalost nije. Hvala Marinu Brbiću koji me doveo u ovaj svijet - počeo je Jakobušić.</p><p>- Hvala i Nadzornom odboru i Benu Perasoviću koji od početka vjeruje u mene. Brbić me zvao da mu pomognem osvojiti naslov. I došao sam tu pa otišao. Zbog osobnih problema. Jedno te vrijeme drži adrenalin, ali nakon nekog vremena ti više nije napeto, nije atraktivno. Kad smo izgubili šanse za trofej prevladali su osobni razlozi za odlazak.</p><p>Zašto se vratio i kakav Hajduk želi?</p><p>- Moćan. Želim Hajduk kojem ćemo vratiti dignitet. Nema podjela. Potrebno nam je jedinstvo. To je ključno. Nema 'jesmo ili nismo'. Hajduk, svi smo Hajduk. Nisam za govor mržnje i ne prihvaćam ga, ali Torcida je prva kad treba braniti Hrvatsku, pomoći kad su požari, poplave, potresi...</p>