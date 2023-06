Jakobušićeva križaljka: Dvojica aseva ne žele potpisati, a tata Vušković više neće biti trener

U svakom prijelaznom roku sa svih strana pojavljuju se "informacije" i informacije o dolasku spektakularnih pojačanja poput Ivana Perišića, Ivana Rakitića, Edina Džeke, Manuela Neuera, Nikole More, Mihaela Žapera, Andrije Balića... Neke potpuno neprovjerene, druge poluistinite... Ništa bolje nije ni s informacijama o aktualnom igračkom kadru.

Svako malo zavrti se "pouzdana" priča o tome kako se Nikola Kalinić i Chidozie Awaziem vraćaju za iduću sezonu, "provjerena" informacija kako Luka Vušković odlazi za 10+ milijuna eura u nekog europskog velikana te "ekskluziva" kako su Filip Krovinović i Dario Melnjak potpisali nove ugovore i samo se čeka službena objava... A u stvarnosti u svim tim pričama nema baš previše istine. Štoviše, predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius moraju rješavati brojne izazove s prvom momčadi.

Pat pozicija s Kalinićem

Što se tiče Nikole Kalinića (35), situacija je poprilično jednostavna još od prvoga dana nakon završenog prvenstva. Nikola nije zadovoljan ulogom koju mu je namijenio Ivan Leko, kod kojeg je grijao klupu i skupljao minute na kapaljku. Leko je u intervjuu nakon sezone dodao kako i u budućnosti namjerava igrati s jednim napadačem, Markom Livajom, i sve dok je takva situacija Nikola se neće priključiti treninzima.

Doduše, predsjednik Jakobušić pokušava pronaći model suživota trenera i iskusnog centarfora, ali za sada dogovor nije niti blizu i teško da će ga i biti. A ova bi pat pozicija moga potrajati sve dok Kalinić ne objavi umirovljenje, ili pak Leko loše starta u sezonu i dobije otkaz, pa se Nikola ponovno aktivira...

Portugalci povećali apetite

Na čekanju je i Chidozie Awaziem (26). Već smo pisali kako portugalski izvori tvrde da je Hajduk ponudio milijun eura i 25 posto budućeg transfera te kako je dogovor s Boavistom bio blizu, no čini se da Portugalci licitiraju i traže više. Hoće li na koncu doći do dogovora teško je predvidjeti, jednako teško kao i predvidjeti tko će popustiti, no da Hajduk i dalje traži pouzdanog stopera, traži, a hoće li to biti Awaziem koji se adaptirao na momčad, klub i ligu, i kao takav je u prednosti, to ćemo tek vidjeti...

Razlaz s ocem Luke Vuškovića

Pitanje zašto Hajduk traži stopera dovodi nas i do Luke Vuškovića, nadarenog mladića koji se našao u nezavidnoj situaciji, iz koje većina putova vodi prema inozemstvu. Ponuda ima, Hajduk ga želi prodati, obitelj je također za to, ali za sada nema vijesti da je neka od ponuda i prihvaćena. Lukin otac Danijel dugi niz godina radio je u Hajdukovoj Akademiji kao trener, ali današnjom Hajdukovom objavom stručne pitramide trenera po generacijama, njega na popisu više nema. Je li to znak da Vuškovići i klub više nisu na istoj valnoj dužini ili pak da se Vušković senior sprema na odlazak u inozemstvo sa sinom?

Nezavidna situacija s Krovinovićem i Melnjakom

Za kraj, igrači kojima istječu ugovori na kraju sezone. Ivan Lučić će ostati u konkurenciji i branit će, barem dok se Lovre Kalinić ne vrati u formu. Dino Mikanović će ostati ili kao prvi desni bek, ili pak kao alternacija za Niku Sigura, a situacija s Filipom Krovinovićem (27) i Dariom Melnjakom (30) je potpuno otvorena. Hajduk se doveo u neugodnu situaciju da mu dvojica važnih i vrijednih igrača, s kakvima se ugovori potpisuju do kraja karijera, ulaze u zadnju godinu ugovora, a time su se doveli i u nezavidnu pregovaračku poziciju.

Ako ih Hajduk planira prodati, cijena im je u međuvremenu jako pala jer su ušli u zadnju godinu ugovora, a na zimu mogu potpisati i besplatno. Ako ih planiraju zadržati, onda su to morali napraviti i ranije, kako bi igrači imali mir, kako bi zadovoljni otišli na pripreme na Bled i dočekali početak sezone. Neki inicijalni razgovori postoje, ali daleko je to od ozbiljnih razgovora i ponuda, a pogotovo od dogovora...