OKRŠAJ U KONFERENCIJSKOJ LIGI PLUS+

Jakoliš za 24sata uoči europske utakmice protiv Rijeke: Noah je ozbiljan klub, iznenadit ćete se

Piše Tomislav Gabelić,
Zagreb: Hrvatski Dragovoljac i Šibenik u 14. kolu Prve HNL | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Rijeka u četvrtak gostuje u Armeniji u prvom kolu KL-a, a Marin Jakoliš ponajbolji je igrač domaćih

Većina ljubitelja nogometa u Hrvatskoj prvi je put čula za armenski klub Noah prošle godine, kada ih je Hajduk izvukao kao potencijalnog suparnika u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, što se tumačilo kao vrlo dobar ždrijeb. No, bijeli nisu prošli Ružomberok pa je propao i ogled s Armencima.

