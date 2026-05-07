Jamie Carragher: Ruka Nevesa je ispružena kao da regulira promet. Henry: Ne mogu šutjeti

Piše Petar Božičević,
Foto: Arena Sport/Screenshot/Reuters

Takvi trenuci odlučuju o sudbini kluba, znate? Jedna sudačka pogreška i cijela sezona, san o Ligi prvaka, ode u vjetar. Na ovoj razini, u polufinalu Lige prvaka, to je apsurdno, smatra Carragher

Paris Saint-Germain se remijem u Munchenu protiv Bayerna (1-1) plasirao u finale Lige prvaka, a nakon utakmice se više priča o suđenju Joaa Pinheira nego o samoj utakmici. Svoj su komentar podijelili i bivši nogometaši Thierry Henry i Jamie Caragher. 

- Gledajte, i sam sam bio na terenu. Znam kakav je osjećaj kad se u ovakvom trenutku donese odluka protiv vas. A ova je bila pogrešna - započeo je Henry svoju analizu i dodao:

- U ovoj fazi natjecanja, na utakmici ovolike važnosti, suđenje mora biti na višoj razini. Sudac jednostavno mora biti bolji. Frustrira me nedosljednost jer smo već vidjeli da se ista situacija na ovom turniru sudila drugačije. Pa koji su onda kriteriji? Recite mi. 

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Bayern Munich v Paris St Germain
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Legendarni Francuz bio je frustriran zbog suđenja. 

- Igrači treniraju svaki dan, žrtvuju sve za ovakve večeri, a onda jedan čovjek jednom odlukom promijeni cijelu dinamiku utakmice. Nisam tu da dramatiziram, nego da budem iskren. A iskreno, ovo nije standard kakav očekujemo na ovoj razini. Takve se pogreške jednostavno ne smiju događati. 

Henry je nastavio s kritikama na račun suđenja. 

- Suci zaslužuju poštovanje, ali ponekad jednostavno ne možete šutjeti. Bayern igra kod kuće, a čini se da se odluke donose protiv njih. Očigledan jedanaesterac je ignoriran, a još je gore što sudac nije ni pogledao VAR. To je neshvatljivo na utakmici ove razine - rekao je. 

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Bayern Munich v Paris St Germain
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Njegovo mišljenje dijeli i Carragher. 

- Gledam ovo i apsolutno sam bijesan. Ruka Joaa Nevesa ispružena je kao da regulira promet, to je čisto igranje rukom, očit jedanaesterac za Bayern, a sudac samo odmahuje! Kako to nije svirao? - rekao je pa usporedio situaciju s onom na utakmici Arsenala i Atletico Madrida. 

- Istu smo glupost vidjeli jučer s Arsenalom protiv Atletica, šokantne odluke koje koštaju velike momčadi u najgorem mogućem trenutku.

Carragher nije mogao sakriti nezadovoljstvo zbog odluka suca Pinheira. 

- Takvi trenuci odlučuju o sudbini kluba, znate? Jedna sudačka pogreška i cijela sezona, san o Ligi prvaka, ode u vjetar. Na ovoj razini, u polufinalu Lige prvaka, to je apsurdno. Ne smijete raditi takve pogreške. Ovo nije seoska liga, ovo je najveća pozornica klupskog nogometa. Nevjerojatno - zaključio je.

