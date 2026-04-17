Janica Kostelić o slavnoj vožnji: 'Kao da ti ispadnu tenisice, bila sam užasno ljuta na sebe tad...'

Jedna od najboljih skijašica svih vremena, Janica Kostelić, gostovala je u Sarajevu na Balance Conference 2026. To je konferencija posvećena motivaciji, mentalnom zdravlju i načinu kako na pravi način balansirati između posla i slobodnog vremena. Janica je na konferenciji govorila o pobjedničkom mentalitetu i motivaciji koju je imala za put ka vrhu.

Foto: Dalibor Urukalovic

- Moj cilj bio je osvojiti olimpijsku medalju i nakon toga napustiti skijanje kada sam na vrhuncu. Čovjek se najbolje osjeća kada ode od nečega u pozitivnom kontekstu. Ista vožnja se ne može ponoviti. Na treningu se ne troši energija kao na utrci. Trening je sredstvo, a ne cilj - rekla je Janica, a prenio je portal klix.ba.

Zatim se dotaknula i legendarne vožnje na Sljemenu kada je ostala bez štapa, ali se ipak popela na postolje.

- Tada sam sebi rekla: 'Glupačo jedna. Pa to je kao da sad hodaš ulicom i spadnu ti tenisice.' To je bila čista šlampavost. Ja volim da mi je komotno, da me ništa ne pritišće, i tako je došlo do toga da mi rukavica spadne. Bila sam ljutita na sebe što sam dopustila da mi se to dogodi - rekla je.

Osvrnula se i na to da je poznata osoba.

- "Poznati bi trebali biti ljudi koji pridonose čovječanstvu. Bitniji su oni koji su rijetko ili skoro nikad u fokusu poput liječnika i znanstvenika. Sport je zabava - zaključila je.