U MANJE OD DVA SATA

Jannik Sinner bez problema pobijedio Lorenza Musettija i izborio polufinale US Opena!

Piše Petar Božičević,
Jannik Sinner bez problema pobijedio Lorenza Musettija i izborio polufinale US Opena!
Foto: Mike Frey/REUTERS

Sinner je sada na brojci od 299 pobjeda u karijeri, a samo ove sezone 36 je mečeva pobijedio, a četiri izgubio. Zanimljivo, protiv talijanskih tenisača ima omjer 16-0 na Touru

Jannik Sinner (24) bez ikakvih je problema pobijedio sunarodnjaka Lorenza Musettija i plasirao se u polufinale US Opena. Nakon manje od dva sata igre bilo je 6-1, 6-4, 6-2. 

Sinner je sada postao drugi najmlađi igrač u Open eri koji je u jednoj sezoni stigao do sva četiri polufinala na Grand Slamovima. Prije njega, to je uspjelo samo Rafaelu Nadalu 2008. 

U polufinalu će prvi tenisač svijeta igrati protiv Felixa Augera-Aliassimea, koji protiv Sinnera ima pozitivan omjer (2-1). 

Sinner je sada na 299 pobjeda u karijeri, a samo ove sezone 36 je mečeva pobijedio, a četiri izgubio. Zanimljivo, protiv talijanskih tenisača ima omjer 16-0 na Touru. 

