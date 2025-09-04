Jannik Sinner bez problema pobijedio Lorenza Musettija i izborio polufinale US Opena!

Jannik Sinner (24) bez ikakvih je problema pobijedio sunarodnjaka Lorenza Musettija i plasirao se u polufinale US Opena. Nakon manje od dva sata igre bilo je 6-1, 6-4, 6-2.

Sinner je sada postao drugi najmlađi igrač u Open eri koji je u jednoj sezoni stigao do sva četiri polufinala na Grand Slamovima. Prije njega, to je uspjelo samo Rafaelu Nadalu 2008.

U polufinalu će prvi tenisač svijeta igrati protiv Felixa Augera-Aliassimea, koji protiv Sinnera ima pozitivan omjer (2-1).

Sinner je sada na 299 pobjeda u karijeri, a samo ove sezone 36 je mečeva pobijedio, a četiri izgubio. Zanimljivo, protiv talijanskih tenisača ima omjer 16-0 na Touru.