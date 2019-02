Jansrud osvojio zlato, ostavio Aksela Svindala dvije stotinke

Norveški skijaš Kjetil Jansrud (33) osvojio je u subotu zlatnu medalju u spustu na Svjetskom prvenstvu u Äreu, nakon što je bio dvije stotinke brži od sunarodnjaka Aksela Lunda Svindala. Tako je Jansrud nakon dva srebra (2015. kombinacija, 2017. superveleslalom) napokon došao do najsjajnijeg odličja na svjetskim prvenstvima.

Aktualni olimpijski prvak u spustu iz Pjongčanga Aksel Lund Svindal (36) morao se zadovoljiti srebrom, zaostavši samo dvije stotinke. Svindalu je to deveta medalja sa svjetskih prvenstava (5 zlata, 2 srebra, 2 bronce).

Austrijanac Vincent Kriechmayr (27), koji je prije tri dana stigao do prvog odličja na svjetskim prvenstvima osvojivši srebro u superveleslalomu, u subotu je u spustu bio brončani sa 33 stotinke zaostatka.



Hrvatskih predstavnika nije bilo u subotnjem spustu za skijaše iako su za utrku bili prijavljeni Natko Zrnčić Dim i Filip Zubčić. Izostanak Natka Zrnčića Dima bio je očekivan jer je u petak na treningu slaloma ozlijedio leđa.

Start spusta je dva puta pomican zbog loših vremenskih uvjeta, pa je počeo u 13.30 sati umjesto u 12.30.

REZULTATI:

1. Kjetil Jansrud (NOR) 1:19,98

2. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:20,00 +0,02

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:20,31 +0,33

4. Beat Feuz (ŠVI) 1:20,42 +0,44

5. Matthias Mayer (AUT) 1:20,63 +0,65

6. Dominik Paris (ITA) 1:20,72 +0,74

7. Benjamin Thomsen (KAN) 1:20,73 +0,75

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:20,80 +0,82

9. Mauro Caviezel (ŠVI) 1:20,81 +0,83

9. Bryce Bennett (SAD) 1:20,81 +0,83