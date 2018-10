Jao, Dušane! Tadić fulao penal i poslao loptu nebu pod oblake

Srpska nogometna reprezentacija u Ligi nacija odigrala je 0-0 protiv Rumunjske, a najzanimljiviji trenutak utakmice definitivno je onaj iz 45+1' minute kada je kapetan Srbije Dušan Tadić 'vrhunski' profulao penal.

U 44. minuti utakmice reprezentativac Rumunjske Gabriel Tamas ružno je startao na Mijata Gaćinovića i zaradio crveni karton. Potpuno zasluženo, s obzirom da je nogom išao na glavu suparnika.

Sudac Kevin Blom bez zadrške ga je 'nagradio' najstrožom kaznom, a Srbiji dodijelio penal. Kao pravi kapetan, odgovornost je na sebe preuzeo Dušan Tadić, ali možda bolje da nije...

Opucao je, a lopta je otišla nebu pod oblake, zbog čega su ga mnogi na društvenim mrežama odmah počeli uspoređivati s Riyadom Mahrezom.

Prekršaj Tamasa i video Tadićevog penala možete pogledati >>>OVDJE<<<.

Naime, Mahrez je u utakmici protiv Liverpoola na jako sličan način fulao penal, a mnogi su taj njegov potez proglasili najlošije izvedenim penalom u povijesti.

Manchester City's Riyad Mahrez sends penalty to infinity and beyond: https://t.co/RRGsxSNJsr pic.twitter.com/mLbn63Zvpq