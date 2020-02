Jao, Gaele! Monfils ispustio tri meč lopte pa izgubio od Noleta

U nekim trenutcima meča Gael je izgledao odlično, kontrolirao je događaje na terenu, a onda mu se po tko zna koji put u karijeri dogodio pad te je izgubio, doduše od prvog tenisača svijeta koji u takvim i sličnim situacijama izvlači čudesne poene. Tako je izvukao i tri meč lopte te na kraju sa 2-6, 7-6 (8), 6-1 prošao u finale Dubaija gdje ga čeka Stefanos Tsitsipas koji je u prvom polufinalu uvjerljivo nadigrao Britanca Daniela Evansa sa 6-2, 6-3.

Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Bio je to 17. međusobni susret Đokovića i Monfilsa i 17. pobjeda srpskog igrača, a Francuz nikada nije bio bliži pobjedi. U "tie-breaku" drugog seta Monfils je imao tri vezane meč-lopte, no ni to niti odlična forma, do dvoboja protiv Đokovića imao je niz od 13 pobjeda, nije bilo dovoljno za pobjedu. Treći set bio je praktički formalnost nakon što je Đoković ostvario "break" za 2-1.

Također, Đokoviću je ovo bio 17. susret u 2020. godini te još uvijek nema niti jedan poraz, vodio je Srbiju do pobjede na ATP Kupu, a zatim je osvojio i Australian Open. Đoković i Tsitsipas dosada su se sastali četiri puta i omjer pobjeda je 2-2.

POLUFINALE:

Novak Đoković (Srb/1) - Gael Monfils (Fra/3) 2-6, 7-6 (8), 6-1

Stefanos Tsitsipas (Grč/2) - Daniel Evans (VB) 6-2, 6-3