JAO Sad se na suđenje žale i žene igrača Reala: 'Zatvorite stadion ako ovo nije crveni'

Varcelona u akciji, pišu navijači Reala po društvenim mrežama. Javlja se Penal Madrid, odgovaraju Katalonci.

Zahuktava se bitka za naslov u La Ligi, a nakon Barcelonine 2-1 pobjede u Madridu protiv Atletica i odlaska na sedam bodova prednosti osam kola prije kraja, Katalonci su jednom rukom na trofeju. Povijest kaže da niti jedna momčad u La Ligi nije ostala bez naslova kad je imala sedam bodova prednosti. No nakon utakmice opet se najviše priča o suđenju.

Atletico je cijelo drugo poluvrijeme igrao s igračem manje nakon što je Nico dobio crveni karton i tu se nitko nije previše žalio. No početkom drugog dijela sudac Mateo Busquets pokazao je Barceloninom Gerardu Martinu izravni crveni karton.

Foto: Arenasport

VAR soba ga je pozvala da to provjeri.

- Mateo, predlažemo ti da pogledaš tu situaciju. Igrač Barcelone prvo igra na loptu, kontakt s igračem Atletica nastao je nakon toga u prirodnoj kretnji noge - rekli su glavnom sucu iz VAR sobe, a on je uvažio njihov prijedlog i došao je pogledati situaciju na monitoru.

- Da, u pravu ste, igrač Barcelone ima kontrolu nad loptom, kretnja ide prirodno nakon toga, otkazat ću crveni i dat ću mu žuti - odgovorio je sudac VAR sobi.

Na to se nisu žalili samo igrači Atletica i Simeone.

- Ako ovo nije crveni, zatvorite stadion - napisala je na društvenim mrežama Mina Bonino, žena Realovog veznjaka Federica Valverdea.

Navijači Barcelone zapitali su se je li gospođa imala tehničkih problema s prijavom na Facebook kad je Tchouameni slično startao na igrača Barcelone.



