NIJE ŠALA MADRID

JAO Sad se na suđenje žale i žene igrača Reala: 'Zatvorite stadion ako ovo nije crveni'

Sudac Mateo Busquets pokazao je pa poništio Barceloninom Gerardu Martinu izravni crveni karton u derbiju protiv Atletica. Simeone je prihvatio tu odluku, ali ne i supruga realovca

Admiral

Varcelona u akciji, pišu navijači Reala po društvenim mrežama. Javlja se Penal Madrid, odgovaraju Katalonci.

Zahuktava se bitka za naslov u La Ligi, a nakon Barcelonine 2-1 pobjede u Madridu protiv Atletica i odlaska na sedam bodova prednosti osam kola prije kraja, Katalonci su jednom rukom na trofeju. Povijest kaže da niti jedna momčad u La Ligi nije ostala bez naslova kad je imala sedam bodova prednosti. No nakon utakmice opet se najviše priča o suđenju. 

Atletico je cijelo drugo poluvrijeme igrao s igračem manje nakon što je Nico dobio crveni karton i tu se nitko nije previše žalio. No početkom drugog dijela sudac Mateo Busquets pokazao je Barceloninom Gerardu Martinu izravni crveni karton. 

VAR soba ga je pozvala da to provjeri.

- Mateo, predlažemo ti da pogledaš tu situaciju. Igrač Barcelone prvo igra na loptu, kontakt s igračem Atletica nastao je nakon toga u prirodnoj kretnji noge - rekli su glavnom sucu iz VAR sobe, a on je uvažio njihov prijedlog i došao je pogledati situaciju na monitoru.

- Da, u pravu ste, igrač Barcelone ima kontrolu nad loptom, kretnja ide prirodno nakon toga, otkazat ću crveni i dat ću mu žuti - odgovorio je sudac VAR sobi.

Na to se nisu žalili samo igrači Atletica i Simeone.

- Ako ovo nije crveni, zatvorite stadion - napisala je na društvenim mrežama Mina Bonino, žena Realovog veznjaka Federica Valverdea.

Navijači Barcelone zapitali su se je li gospođa imala tehničkih problema s prijavom na Facebook kad je Tchouameni slično startao na igrača Barcelone. 

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
FOTO 'Ukrajinska Diletta' pita, a sugovornicima je teško gledati
ZAMAMNA DARIA

FOTO 'Ukrajinska Diletta' pita, a sugovornicima je teško gledati

Sjećate se ovoga? Internet je u ljeto 2025. zabavio video trenera Šahtara Arde Turana koji se vrpoljio tijekom intervjua s prelijepom Darijom Bondar Savinom. Na Instagramu ju prati pola milijuna ljudi, radi za Šahtar, a udala se za nogometaša
VIDEO 'Ide Modrić, a nas četiri sami u obrani'. Pogledajte nevjerojatan dribling Hrvata!
MEĐU PETORICOM

VIDEO 'Ide Modrić, a nas četiri sami u obrani'. Pogledajte nevjerojatan dribling Hrvata!

Hrvatski veznjak stigao je u Milan prošlog ljeta, a ove je sezone odigrao 32 utakmice i zabio dva gola, uz tri asistencije

