Nakon muke neko vrijeme, nemam drugog izbora nego doći do ove teške odluke, jer se ne osjećam poštovan u klubu. Klub kontinuirano nije uspijevao isplatiti moju plaću i troškove na vrijeme (do danas još uvijek postoji značajan iznos). Boli me što moram napustiti klub pod ovim nesretnim okolnostima, jer je FK Partizan bio važan klub u mojoj igračkoj karijeri, tim se riječima oprostio Japanac Takuma Asano (26) od Partizana, a iz beogradskog kluba odlazi zbog nepodmirenih dugova kluba prema njemu.

- Iskreno sam zahvalan svima koji su me podržavali tijekom mog rada u Partizanu, uključujući trenere Savu Miloševića i Aleksandra Stanojevića, nevjerojatne suigrače i osoblje kluba i svim navijačima koji su uvijek vjerovali u mene i momčad - napisao je na Instagramu, a ubrzo se oglasio i Partizan koji je najavio tužbu protiv igrača zbog kršenja ugovara.

Asano je stigao u Beograd 2019. kao ogromno pojačanje budući da je neko vrijeme proveo u Arsenalu i Stuttgartu, a ove je sezone bio uvjerljivo najbolji igrač Partizana s 18 golova i osam asistencija u 33 nastupa u srpskoj Super ligi.

Kurir piše kako u njegovom ugovoru stoji godišnja plaća od 600 tisuća eura plus bonusi, ali uz dodatke u ugovore po kojima može prekinuti suradnju s klubom ukoliko kasni s isplatama tri mjeseca. Budući da se dogodilo upravo to, Japanac je odlučio iskoristiti priliku te dao 'petama vjetra'.

Konačnu odluku tko je u pravu, a tko u krivu donijet će nadležni organi Fife, a ukoliko se ispostavi da Asano nije prekršio odredbe ugovora, Partizan će mu morati isplatiti sav novac koji je trebao zaraditi do kraja aktualnog ugovora (ljeto 2022.) što znači i dodatnih 600 tisuća eura.