Japanka Naomi Osaka predala finalni meč u Bad Homburgu

Češka tenisačica Karolina Muchova osvojila je u subotu naslov na teniskom WTA turniru Bad Homburgu nakon što je Japanka Naomi Osaka predala finalni meč. Ona je predala meč nakon 45 minuta igre kod rezultata 6-1,1-0 za jedanaestu tenisačicu svijeta Muchovu.

Osaka (WTA-15.) pozvala je trenera kada je gubila 3-0 na početku susreta nakon što je dva puta izgubila servis. Četverostruka Grand Slam prvakinja i bivša prva tenisačica svijeta primila je tretman desnog gležnja i nastavila igrati, ali je na kraju odustala na početku drugog seta.

S 29 godina, Muchova osvaja svoj treći WTA naslov, nakon pobjeda u Seulu (rujan 2019.) i Dohi (WTA 1000, početak veljače ove sezone). Ovom pobjedom vraća se među 10 najboljih na svijetu i u ponedjeljak će biti 9. mjesto na WTA ljestvici.