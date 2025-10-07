Japanski direktor nedavno je bio na potpisu ugovora s HNS-om. Uhitili ga zbog pornografije

Masanaga Kageyama, 58-godišnji tehnički direktor Japanskog nogometnog saveza, uhićen je na aerodromu Charles de Gaulle u Parizu nakon što je posada zrakoplova primijetila da na svom laptopu gleda dječju pornografiju. Incident se dogodio tijekom presjedanja na putu za Čile, gdje se održava Svjetsko prvenstvo U-20.

Stjuardese Air France aviona primijetile su da Kageyama u poslovnoj klasi gleda neprimjeren sadržaj na svojem laptopu. Posada je odmah podigla uzbunu, što je rezultiralo uhićenjem japanskog dužnosnika tijekom presjedanja u Parizu.

- Činjenice su otkrili djelatnici aviona, koji su podigli uzbunu nakon što su primijetili da osuđenik gleda slike dječje pornografije na avionu - priopćio je ured tužitelja u Bobignyju, sjeverno od Pariza.

Foto: Profimedia

Kageyama se pokušao obraniti navodima da je umjetnik i da su slike generirane umjetnom inteligencijom, no takva obrana nije uvjerila francuske vlasti.

Francuski sud u Bobignyju osudio je Kageyamu na 18 mjeseci uvjetne zatvorske kazne i novčanu kaznu od 5000 €. Optužen je za uvoz, posjedovanje, snimanje ili pohranjivanje pornografskih slika maloljetnika mlađih od 15 godina.

Kazna uključuje i dodatne mjere:

Zabranu rada s maloljetnicima u trajanju od 10 godina

Zabranu povratka u Francusku tijekom sljedećeg desetljeća

Upis u francuski nacionalni registar seksualnih prijestupnika

Tijekom sudskog pojavljivanja, Kageyama je priznao gledanje slika i izjavio da se srami, tvrdeći da nije shvaćao kako je takvo ponašanje illegalno u Francuskoj. Zadržan je u policijskom pritvoru preko vikenda do sudskog ročišta u ponedjeljak, nakon čega je pušten.

Reakcija Japanskog nogometnog saveza

Japanski nogometni savez brzo je reagirao na skandal koji je potresao nogometnu zajednicu. Organizacija je objavila da će Kageyamin ugovor biti raskinut s trenutnim učinkom.

- JFA smatra ovu situaciju duboko žalosnom i iskreno se ispriča za zabrinutost i poremećaj koji je prouzročen - navodi se u službenoj objavi saveza.

Na tiskovnoj konferenciji u Tokiju, glavni tajnik JFA-e Kazuyuki Yukawa rekao je:

- Nogomet je dio društva. Ovakve se stvari ne smiju događati. Svi moramo raditi zajedno kako bismo osigurali temeljito poštovanje propisa i smjernica.

Foto: Profimedia

Yukawa je također potvrdio da se Kageyama još nije vratio u Japan i vjeruje se da se još uvijek nalazi u Francuskoj.

58-godišnji Kageyama imao je bogatu nogometnu karijeru. Kao igrač nastupao je u japanskoj J-Ligi, a nakon završetka igračke karijere prebacio se na treniranje, vodeći nekoliko klubova u istoj ligi. Također je obnašao ulogu izbornika japanskih reprezentativnih selekcija U-20, U-19 i U-18.

Kao tehnički direktor Japanskog nogometnog saveza, Kageyama je bio odgovoran za provedbu mjera za jačanje japanskih nogometnih momčadi, uključujući seniorsku reprezentaciju. U sklopu tih dužnosti, nedavno je bio prisutan i pri potpisivanju sporazuma o suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom. Njegova je uloga također obuhvaćala obrazovanje trenera i brigu o mladim nogometašima - što čini njegove postupke još više problematičnima s obzirom na prirodu kaznenog djela.