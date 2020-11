Jarni: Oduševili su me Budimir i Oršić, a obrana nam je 'štekala'

<p>Hrvatska je u prijateljskoj utakmici remizirala (3-3) s Turskom, a Zlatko Dalić u ovom je dvoboju probao mnoge igrače iz drugoga plana. Za 'vatrene' su zabijali Budimir, Pašalić i Brekalo, debitirali Pongračić, Bašić i Čolak, a konačnim ishodom mogu biti zadovoljni i jedni i drugi. A pogledajmo kako je ovu utakmicu vidio Robert Jarni...</p><p> </p><p>- Bila je ovo jedna utakmica bez tenzija, jedni i drugi su zaigrali s igračima iz drugog plana, Zlatko Dalić, ali i njihov izbornik su željeli provjeriti igrače iz drugog plana. Dosta dobro smo ušli u utakmicu, igrali visoki presing, bilo je to dobro, to tog nesretno primljenog gola koji nam se ne smije dogoditi unutar kaznenog prostora - kaže <strong>Robert Jarni</strong>, pa nastavlja:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić uoči utakmica u listopadu</strong></p><p>- Neki igrači su pokazali da su u dobroj formi, a očito kako se ne moramo plašiti za napadače, Ante Budimir tu radi jako dobar posao. Dapače, koliko god sam ga do sada gledao, u svakoj utakmici se našao u nekakvoj prilici, radi odličan pritisak, ne daje suparničkim igračima disati.</p><p>Robert Jarni je nahvalio još neke igrače...</p><p>- Evo, meni se jako svidio i Mislav Oršić. On zaista radi jako puno po svojoj strani, brz je i hitar igrač, odličan u igri 'jedan na jedan'. Dobro, o igračima poput Brekala neću ni pričati, o njima znamo sve. On ima odličan tajming, zna kada treba utrčati u prostor. Badelj je bio OK bez obzira na grešku kod gola, a Rog je pokazao da može poslužiti ispred zadnje linije. </p><p>Opet, obrana nije djelovala najsigurnije... <strong>Napomena</strong>: ovaj smo razgovor prije nego što je HNS objavio vijest o tome da je Domagoj Vida dobio pozitivan nalaz na korona virus usred utakmice.</p><p>- Da, obrana je malo štekala, kod dva gola smo stajali predaleko od suparničkih igrača. Pongračića sam prvi put vidio, očito je da momak ima potencijal, sigurno je i budućnost naše reprezentacije. No, vidi se da Vida nije pravi, nije to ona razina na koju nas je navikao. Od njega smo navikli da bude agresivan i pravovremen na loptu, kod pogreške Badelja je išao to spasiti, ali je zakasnio. A to mu se prije nije događalo - završio je Jarni.</p>