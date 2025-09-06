Jarni žustar: Sosa je prije bio fantastičan. Ne mogu shvatiti da je mogao toliko pasti...

Kristijan Jakić u izostanku Josipa Stanišića i Josipa Juranovića nametnuo se kao prisilna alternativa na desnom beku i odigrao je vrlo dobru utakmicu na Farskim Otocima, nakon njegova je dvoboja pao jedini gol Andreja Kramarića, a posebno ga je istaknuo i Aljoša Vojnović, bivši HNL nogometaš i studijski analitičar Nove TV.

- Fruk i Jakić su od novih nestandardnih igrača odigrali jako dobru utakmicu, super mi je da su dobili šansu. Jakić zaslužuje veliki respekt jer neustrašivo igra na poziciji koja mu nije prirodna i na kojoj ne nastupa često. Ali ne igra se skrivača, pokušava jedan na jedan, uputiti dovoljan broj centaršuteva. Bio je to sjajan nastup, gledali smo ga već u sjajnim nastupima, gledali smo ga već na utakmici s Portugalom. I nagradilo ga je centaršutom koji je rezultirao golom. Nije lako igrati na neprirodnoj poziciji, ali top nastup - rekao je Vojnović.

S druge strane terena, Borna Sosa nije odigrao utakmicu za pamćenje. Novi igrač Crystal Palacea, koji je dobio ulogu startera iako se nije našao na popisu prvotno pozvanih igrača za ovu akciju, izgubio je 18 lopti, uputio jedan točan centaršut iz 11 pokušaja, ali i presjekao jedno dodavanje, osvojio jedini zračni duel, imao dva ključna dodavanja prema Sofascoreu. Kako god, mnogi smatraju da je mogao i trebao pružiti više.

- Jedan od slabijih? Definitivno da. Očekivali smo svi zajedno, i ja, bilo bi mi vrlo drago da je odigrao dobru utakmicu, ali nije se uspio izboriti. Kad ga trebamo gore, nije tamo. S tim momkom bi trebalo vjerojatno malo popričati i sve. Ne mogu vjerovati da nakon prvih puta, kad je došao u reprezentaciju i igrao fantastično, što se dogodilo? Ne znam. Ne mogu shvatiti da je mogao toliko pasti - kazao je legendarni lijevi bek "vatrenih" Robert Jarni.

Joško Gvardiol je ozlijeđen, izbornik nema previše opcija za tu lijevu stranu uoči dvoboja protiv Crne Gore u ponedjeljak u Zagrebu.

- Tko treba startati? Evo ga, ribič? Baciti udicu i vidjeti što ćeš uloviti - dočarao je Jarni.

Vojnović je elaborirao:

- Imaš problem jer netko tko bi trebao ili mogao biti dugoročno rješenje sad već dosta dugo nije na nivou. Mi koji smo nekad igrali vidimo te stvari iz aviona zapravo. Vidi se da igra totalno bez samopouzdanja, čak ne pod ručnom, imam osjećaj da je sve na silu. Teško je detektirati u čemu je problem. Nadam se da će mu ovaj transfer dobro doći, da će se etablirati, to je engleska liga, dodatni podražaj za njega kroz brzinu, žustrinu i snagu. Upravo je to nešto što zna igrače vraćati. Nekad ti situacija u reprezentaciji pomaže da se vratiš u klubu, a nekad situacija u klubu pomogne da se vratiš na nešto bolje u reprezentaciji. Nadam se da će se Borna Sosa počupati da imamo stabilno rješenje na lijevo beku uz ono što izbornik u zadnje vrijeme očigledno preferira, a to je da je Joško Gvardiol lijevi bek.