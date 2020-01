'Javila se budala koja ima svoje mišljenje i nastao je cirkus...'

Zbrka oko kvalifikacija za Olimpijske igre i dalje traje. Prvo je Filip Hrgović izjavio kako želi na OI i da će se boriti protiv prvaka Hrvatske, pa se javio Marko Milun koji je prihvatio taj izazov. U raspravi se pojavio potom boksač Alen Babić koji je poručio Hrgi da je kukavica, a sve je zaključio bivši izbornik Leonard Pijetraj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Parava meksička sapunica, ha? Zasad je to to, ali ne sumnjajte da će se uskoro pojaviti novi nastavak ove zavrzlame koju je zapravo stvorio i sam HBS. Na kraju je gospoda iz Saveza poslala priopćenje u kojem su potvrdili da će Marko Milun nastupiti na europskim kvalifikacijama za OI, a Filipa Hrgovića su prijavili za one svjetske koje će biti u svibnju jer će on u ožujku imati profesionalni meč.

Naravno, njegov nastup ovisi i o uspjehu Marka Miluna na onim ranijim kvalifikacijama. Ako boksač BK Leonardo uspije izboriti polufinale, Filip ni neće imati pravo nastupa na svibanjskim kvalifikacijama jer Hrvatska smije imati samo jednog predstavnika u svakoj kategoriji.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

- Sve što sam ja unaprijed rekao na ovu temu se u konačnici i obistinilo. Sav ovaj cirkus nije uopće bio potreban, da se nisu miješali oni koji se miješati nisu trebali. I da se slušalo one koji u ovakvim stvarima odlučuju, a to je izbornik čiji je to posao. Nažalost, javila se budala koja misli da bi trebalo biti onako kako je on to zamislio. A onda se kasnije dogodila nepotrebna lavina - kazao je bivši izbornik Leonard Pijetraj za Fightsite.

Podsjetimo, sva ova zavrzlama započela je još u rujnu kada je Hrgović izjavio da želi na kvalifikacije za OI, a tadašnji izbornik Pijetraj je bio izričit u naumu da na kvalifikacijama nastupi Marko Milun kao prvak države. Nakon niza prepucavanja preko medija, Izvršni odbor je uručio otkaz Pijetraju, a novim izbornik imenovan je Dorijan Ćalić.

Foto: MATIJA HABLJAK/PIXSELL

I nakon svih tih prepucavanja i otkaza, Ćalić je na kraju odlučio kao i sam Pijetraj te je Miluna stavio na popis za europske kvalifikacije.

- Naravno da na ove kvalifikacije treba ići prvak države, a onda se za one iduće svjetske mogu organizirati nekakve kvalifikacije. Uvijek treba ići onaj boksač koji ima najveće šanse. A najveće šanse ima jedino onaj koji boksa i kojeg vidimo konstantno na natjecanjima. Samo s pričom ne možete napraviti ništa, na kvalifikaciji bi trebao moći ići samo onaj koji se pojavi na relevantnim amaterskim natjecanjima. Kao što je recimo zadnji svjetski prvak Uzbekistanac Bakhodir Jalolov morao ići na državno prvenstvo, kao i na Azijsko prvenstvo, da bi izborio svoje mjesto na svjetskoj smotri - rekao je Pijetraj.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Milun će na kraju ipak nastupiti, a kakve šanse ima?

- Milun je u odličnoj formi i naravno da od njega očekujem plasman na Olimpijske igre. On je trenutačno 4. teškaš Europe i 7. na tablici najboljih superteškaša svijeta. Jedino je on rangiran i bit će na kvalifikacijama postavljen kao nositelj skupine. To ništa ne mora značiti jer će se na kvalifikacijama pojaviti svi najbolji, a europske kvalifikacije su puno teže od onih svjetskih - zaključio je boksački trener.

Boksačka sapunica je tako dobila novi nastavak. Jedni optužuju druge, a rješenja nema na vidiku. Je li ovo i posljednja epizoda, vidjet ćemo uskoro.