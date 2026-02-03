Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠANSE ZA TOP 4

Javilo se superračunalo: 'Modri' veliki favoriti za naslov, ali je pobjednik 20. kola - Varaždin!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Javilo se superračunalo: 'Modri' veliki favoriti za naslov, ali je pobjednik 20. kola - Varaždin!
Koprivnica: SuperSport HNL, 20. kolo, NK Slaven Belupo - NK Varaždin | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dinamu su se šanse za osvajanje naslova narasle za pet posto, ali je Varaždin pobjednik kola. Pobjedom nad Slavenom povećao si je šanse za Top 4 za 12 posto

Admiral

Završeno je 20. kolo HNL-a te su u ovom kolu neki klubovi jako profitirali, a neki ušli u probleme. Tako je Dinamo iskoristio poraz Hajduka u Gorici (1-0) te s 3-1 protiv Vukovara na Maksimiru osigurao lijepu prednost na vrhu od sedam bodova. Ipak, tihi pobjednik kola zapravo je Varaždin koji je u sjajnoj utakmici svladao Slaven Belupo 2-0. Svoje projekcije za naslov i borbu za Top 4 dalo je i superračunalo.

Pokretanje videa...

Livaković sa sinom u naručju došao do BBB 01:45
Livaković sa sinom u naručju došao do BBB | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Ono kaže da je Dinamova pobjeda povećala izglede "modrih" za osvajanje titule za pet posto, dok je istovremeni poraz Hajduka smanjio šanse "bilih" za četiri posto. Stranica Football meets data objavila je i graf koji vizualno prati promjene u vjerojatnostima za plasman među prve četiri momčadi. Iako su Dinamo i Hajduk očekivano pri vrhu, graf jasno ističe strelovit uspon Varaždina, potvrđujući da se najveća neizvjesnost seli u borbu za europska natjecanja. 

Varaždin je pobjedom 2-0 u gostima kod izravnog konkurenta, Slavena Belupa, svoje izglede za plasman u top četiri momčadi povećao za golemih 12 posto. Istovremeno, šanse kluba iz Koprivnice pale su za osam posto. Kako se navodi u objavi, uz njih su u igri za mjesta koja vode u Europu i Rijeka te Istra, što jamči napetu i neizvjesnu borbu do samog kraja prvenstva. Čini se da će upravo ta utrka za plasman u Uefina natjecanja biti najzanimljiviji dio proljetnog dijela sezone, iako se i na vrhu štošta može promijeniti. 

Što se tiče borbe za opstanak, Osijek je pobjedom nad Rijekom (1-0) izbio ispred Vukovara, a tako je i ostalo nakon sraza Vukovaraca i Dinama na Maksimiru. Tako se momčadi Željka Sopića povećala šansa za ostanak u ligi za dva posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Drugoligaš predstavio Brekala, Slaven Šutu prodao u škotski Premiership
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugoligaš predstavio Brekala, Slaven Šutu prodao u škotski Premiership

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona
DOČEK RUKOMETAŠA

Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona

Zagreb u transu! Deseci tisuća navijača slavili povratak hrvatskih rukometaša s broncom! Kapetan Martinović i heroj Mandić u suzama sreće, a Thompson zapalio atmosferu hitovima
DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku
PROPUSTIO JE DOČEK

DOZNAJEMO Evo zašto Marko Mamić jedini nije bio na dočeku

Na dočeku nije bilo jednog reprezentativca, a riječ je o Marku Mamiću, kojeg su voditelji prozvali na pozornicu kao i sve ostale brončane junake

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026