Javilo se superračunalo: 'Modri' veliki favoriti za naslov, ali je pobjednik 20. kola - Varaždin!

Završeno je 20. kolo HNL-a te su u ovom kolu neki klubovi jako profitirali, a neki ušli u probleme. Tako je Dinamo iskoristio poraz Hajduka u Gorici (1-0) te s 3-1 protiv Vukovara na Maksimiru osigurao lijepu prednost na vrhu od sedam bodova. Ipak, tihi pobjednik kola zapravo je Varaždin koji je u sjajnoj utakmici svladao Slaven Belupo 2-0. Svoje projekcije za naslov i borbu za Top 4 dalo je i superračunalo.

Ono kaže da je Dinamova pobjeda povećala izglede "modrih" za osvajanje titule za pet posto, dok je istovremeni poraz Hajduka smanjio šanse "bilih" za četiri posto. Stranica Football meets data objavila je i graf koji vizualno prati promjene u vjerojatnostima za plasman među prve četiri momčadi. Iako su Dinamo i Hajduk očekivano pri vrhu, graf jasno ističe strelovit uspon Varaždina, potvrđujući da se najveća neizvjesnost seli u borbu za europska natjecanja.

Varaždin je pobjedom 2-0 u gostima kod izravnog konkurenta, Slavena Belupa, svoje izglede za plasman u top četiri momčadi povećao za golemih 12 posto. Istovremeno, šanse kluba iz Koprivnice pale su za osam posto. Kako se navodi u objavi, uz njih su u igri za mjesta koja vode u Europu i Rijeka te Istra, što jamči napetu i neizvjesnu borbu do samog kraja prvenstva. Čini se da će upravo ta utrka za plasman u Uefina natjecanja biti najzanimljiviji dio proljetnog dijela sezone, iako se i na vrhu štošta može promijeniti.

Što se tiče borbe za opstanak, Osijek je pobjedom nad Rijekom (1-0) izbio ispred Vukovara, a tako je i ostalo nakon sraza Vukovaraca i Dinama na Maksimiru. Tako se momčadi Željka Sopića povećala šansa za ostanak u ligi za dva posto.