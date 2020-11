Je li 146. teškaš svijeta Booker zadnja 'letva' na Hrginu putu?

Hrgovićev je put isti kao današnjih šampiona. Od top boraca jedino je Usik imao tešku 12. borbu, svi su drugi imali boksače Bookerova ranga. A do 15. su svi imali prvog top suparnika

<p><strong>Tyson Fury</strong> i Deontay Wilder nisu bili u ringu od veljače, Dillian Whyte jedinu borbu ove godine imao je prošli mjesec, s Povetkinom, jednom je u ring izlazio i Usik, dok će jedini meč u 2020. godini <strong>Anthony Joshua</strong> imati tek u prosincu, protiv Puleva. A to je ekipa s vrha.</p><p><strong>Filip Hrgović</strong> u noći na nedjelju u 4 sata (prijenos na RTL-u) drugi će put ove godine u ring, a ganja menadžere i promotore da mu dogovore i treću, u prosincu. Ritam koji ne prate ni ostala dvojica najjačih mladih lavova <strong>Tony Yoka</strong> (28) i Daniel Dubois (23), koji svaki imaju po dvije borbe ove godine.</p><p>Hrga je na neslužbenoj listi teškaša, Boxrecovoj, pao na 34. mjesto (Alen Babić je 49., Petar Milas 52.). I dosta je mladih boraca koji jurišaju na pojas ispred njega: Parker (28), Yoka (28), Dubois (23), Gassiev (27), Ajagba (26), Hughie Fury (26), Franklin (27) i Schwarz (26). Na onim službenima, koje se puno rjeđe ažuriraju, Filip ipak stoji jako dobro: šesti je izazivač po IBF-u, deveti po WBC-u, 14. po WBO-u.</p><p>Nakon nedjelje trebao bi još malo napredovati. Jer <strong>Rydell Booker</strong> spada u borce koji mogu biti opasni, znaju i iskusni su, ali nisu taj top rang. Već mu je 39 godina, ima 26 pobjeda i tri poraza, ali 12 najboljih boksačkih godina proveo je u zatvoru zbog droge i zapravo mu je najjača referenca da je nakon izlaska iz zatvora, prije točno godinu dana, izdržao 12 rundi u ringu Kubratu Pulevu. Bugarinu koji će idući mjesec u ring s Joshuom.</p><p>No, uoči okršaja s Hrgovićem Booker je promijenio cijeli trenerski tim jer smatra da su bili previše defanzivno orijentirani.</p><p>Je li to pravi suparnik za 12. borbu karijere? Pa, put je isti kao današnjim šampionima. Furyju je 12. borba bila protiv Richa Powera, Wilderu protiv Shannona Caudlea, Povetkinu protiv L'Heureuxa, Whyteu je 12. protivnik bio debitant Sokolowski. Shvatili ste, anonimci. Jedino su Joshua i Usik već tada imali suprnike iz vrha: Raphaela Zumbrana, odnosno Michaela Huntera.</p><p>Ali svi su ti suparnici imali više iskustva i debelo pozitivan skor. I još nešto: do 15. borbe svi su asovi ušli u ring s nekim iz vrha.</p><p>Filipov je put isti, što znači da će iduće godine napokon dočekati borbu s nekim sebi ravnim. Suparnika kojeg će svi, stručni i nestručni, oni koji ga podržavaju i oni koji mu broje 'letve', priznati.</p><p>Samo da riješi i 146. teškaša svijeta Bookera...</p>