Je li Ante Čulina oštetio Hajduk?

Slaven Belupo i Hajduk remizirali su 2-2 u Koprivnici u ogledu nakon kojeg će obje momčadi na dugu zimsku stanku. No bez obzira na stanku, o ovoj će se utakmici definitivno još dugo pričati, i to zbog nekoliko sudačkih odluka koje su utjecale na konačan rezultat.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dojam je da je sudac Ante Čulina izgubio konce iz svojih ruku polovnom prvog poluvremena, kad je njegov prvi pomoćnik Ante Marić pogođen komadom kartona ili plastike u glavu u dva navrata. A za to je Čulina sam kriv, nije na vrijeme sankcionirao sukob Solde i Livaje, što je izazvalo žestoke prosvjede s tribina te bacanje upaljača, kartona, dijelova stolica... u teren.

Nakon prekida koji je potrajao gotovo 20 minuta Čulina je imao nekoliko vrlo upitnih odluka. Sve je počelo bizarnim kaznenim udarcem za Slaven Belupo, koji je dosudio nakon što je Simić očistio jednu bezopasnu loptu glavom i nehotice naskočio na nogu igrača Slaven Belupa Crnca koji nije mogao igrati na loptu.

Foto: Maxtv Prva liga

No ako je iČulina i pronašao neki element da dosudi kazneni udarac, definitivno je bilo elemenata i da ga ponovi. Krstanović je zabio gol s bijele točke, no nekoliko njegovih suigrača prije vremena je utrčalo u kazneni prostor Hajduka i pravo je čudo da to nije vidio ni on, ni njegovi pomoćnici, a nije se uključila ni VAR soba!?

Nedugo potom dogodio se i nasrtaj Boseca na Sahitiju, igrač Slaven Belupo napravio je prekršaj, a onda je u nastavku kretnje na podu udario Sahitija nogom, što sudac nije sankcionirao. U više navrata tijekom utakmice igrači obje momčadi laktovima su udarali suparničke igrače u lice, što također nije bilo sankcionirano.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Petnaestak minuta prije kraja utakmice Čulina je isključio Sahitija kome je pokazao drugi žuti karton zbog igranja rukom.

Na koncu, na rubu sudačke nadoknade Čulina je pokazao na bijelu točku za Slaven Belupo, iako se prekršaj Krovinovića na Žuljeviću dogodio barem metar van kaznenog prostora Hajduka. Na svu sreću uključila se VAR soba i ispravila njegovu pogrešku.

Jesu li po vašem mišljenju sudac Ante Čulina i njegov tim oštetili Hajduk u večerašnjoj utakmici?

Najčitaniji članci