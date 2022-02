Uz puno muke, ali opet na klasu Mislava Oršića i njegova dva gola, Dinamo je slavio protiv Istre u 22. kolu Prve HNL (2-1). No, opet će se pričati o sudačkim odlukama. Preciznije, o onome što je prethodilo drugom golu Dinama.

Mislav Oršić je zabio za 2-1 iz jedanaesterca u 54. minuti. Penal nije sporan. Mauro Perković nagazio je Komnena Andrića po gležnju u svome kaznenom prostoru i Zdenko Lovrić je opravdano pokazao na bijelu točku. No, sporno je ono što je prethodilo prekršaju za kazneni udarac.

Arijan Ademi bio je u duelu s igračem Istre Pererom. Zakasnio je u duel, ušao u domaćeg igrača i srušio ga na pod. Istra je tražila prekršaj, domaći navijači su prosvjedovali. Svjestan da je napravio mogući prekršaj, Ademi je podignuo ruke i izgledalo je kao da se ispričava sucu i Pereri nadajući se kako neće biti prekršaj.

I nije. Zdenko Lovrić nastavio je s igrom, a u nastavku akcije je Perković napravio jedanaesterac.

Na prvu se čini kako je Arijan Ademi napravio prekršaj. Najbolje to pokazuje i njegova reakcija, no prepustit ćemo to sudačkim stručnjacima da procijene. Sucu Zdenku Lovriću i njegovim kolegama iz VAR sobe je tu sve bilo regularno.

Video spornog prekršaja pogledajte OVDJE.

Dinamo je poveo golom Oršića u 30. minuti, izjednačio je Mišković u posljednjim sekundama prvog dijela, a hrvatski prvak je na kraju zahvaljujući jedanaestercu došao do vrijedne pobjede te pobjegao Rijeci i Osijeku na plus tri. U sljedećem kolu 'modri' će ugostiti Goricu.

Bez obzira na mučenje, Željko Kopić je bio zadovoljan igrom svoje momčadi.

- Očekivano zahtjevna utakmica, otežan posao s lošim terenom, što je otežavalo tempo igre, protok lopte, bilo je isprekidano. Stvorili smo veliki broj prilika u prvom dijelu, imali situaciju za 2-0. No, neke loše reakcije kod gola Istre su nam kompromitirale prvo poluvrijeme. Zadovoljan sam energijom i zasluženo smo pobijedili - rekao je trener Dinama.