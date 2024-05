Je li moguće!? Nigerijac protiv Hajduka trčao 36,2 km/h

Istra je u prošlom kolu odigrala s Hajdukom 1-1, a briljirao je njihov nigerijski krilni napadač Salim Fago Lawal (21).

Zabio je gol. U 60 minuta pretrčao je 6,89 kilometara, imao 13 sprinteva, a u sprintu je pretrčao 395 metara. Trčao je u jednom trenutku 36,2 km/h! Lawal je ove sezone skupio 13 utakmica, a na kontu ima tri gola.

Oduševio je na zimskim pripremama. U susretu Arena kupa protiv Gorice izmjerena mu je brzina 37,2 kilometra na sat! Koliko je to brzo reći će podatak da je Kylian Mbappé najbrže trčao 36,7 km/h, a Erling Haaland 36,2. U HNL-u je jako brz i Rudešov Karlo Špeljak, njemu je svojevremeno izmjereno 35,5 km/h.

- Ispada da sam brži od spomenutih, ha, ha. U Nigeriji sam puno radio na vježbama eksplozivnosti i na brzini. Nešto je i do genetike. Nisam trenirao atletiku, sve sam naučio na ulici. Znao sam oko struka zavezati konop i vući automobilsku gumu po sat vremena, do iznemoglosti. Pomoglo mi je to sve u nogometnoj karijeri - kazao nam je nedavno u intervjuu simpatični Salim, koji je rodom iz Lagosa.