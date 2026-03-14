Je li on zamjena za Vučevića u Hajduku? Radio je u Njemačkoj

Goran Vučević ostaje na mjestu sportskog direktora Hajduka dok se ne nađe zamjena, a sada je u javnost isplivala prva informacija tko bi to mogao biti. Navodni prvi kandidat je Marinko Jurendić, piše Germanijak. Riječ je o četrdesetosmogodišnjem Hrvatu rođenom u Bosni i Hercegovini, koji posjeduje švicarsko državljanstvo i, što je najvažnije, donosi dragocjeno iskustvo rada u njemačkoj Bundesligi. Upravo je on glavni kandidat za preuzimanje jedne od najzahtjevnijih funkcija u hrvatskom nogometu.

Igračku karijeru napadača, tijekom koje je nastupao za Luzern, Winterthur i Thun, morao je prekinuti već s 28 godina zbog ozljeda. Ipak, nije se udaljio od nogometa. Paralelno se školovao, završio pedagoški fakultet te upisao magisterij iz ekonomije i prava.

Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 2020. godine. Dok je vodio mladu momčad Züricha, vlasnici kluba neočekivano su mu ponudili poziciju sportskog direktora prve momčadi. Iako je u početku bio usredotočen isključivo na trenerski posao, prihvatio je izazov i donio klubu povijesni uspjeh. Pod njegovim vodstvom, FC Zürich je u sezoni 2021./2022. osvojio naslov prvaka Švicarske, prvi nakon dugih trinaest godina. Taj pothvat lansirao ga je na veliku scenu i potvrdio kao čovjeka koji zna stvoriti pobjedničku momčad.

Uspjeh sa Zürichom donio mu je poziv iz jedne od "liga petice". U kolovozu 2023. preuzeo je funkciju sportskog direktora njemačkog Augsburga. Za vrijeme njegova mandata u klub su stigli hrvatski reprezentativci Kristijan Jakić i Nediljko Labrović, a javnosti je ostao poznat i po čvrstom pregovaračkom stavu kada je u nekoliko navrata odbio ponude Dinama za napadača Diona Drenu Belju. S njemačkim prvoligašem razišao se u svibnju prošle godine i od tada je bez angažmana, što ga čini idealnim i dostupnim kandidatom za užarenu stolicu na Poljudu.