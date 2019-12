Je li ost'o koji? Modrić i ekipa dobili nove Audijeve 'makine'

Luka Modrić od ponedjeljka dolazi na treninge Real Madrida u novom vozilu koje je mu je dao na korištenje Audi. Naime, svake sezone od 2003. godine nogometaši trinaesterostrukog prvaka Europe dobivaju nove automobile po svom izboru, a kapetan hrvatske reprezentacije ih vozi od dolaska u klub 2012.

Modrić je u ponedjeljak odabrao model Q7 50 TDI quattro tiptronic sive boje (Gris Daytora). To vozilo košta 76.335 eura.

Takav automobil izabralo je 11 od 26 igrača a među njima Gareth Bale, Casemiro, Isco i Luka Jović. Najskuplji automobil odabrao je kapetan Sergio Ramos, i to drugu godinu zaredom.

Njegov A8 50 TDI Quattro košta 101.325 eura. Trener Zinedine Zidane, napadač Karim Benzema i vratar Thibaut Courtois izabrali su najjeftiniji automobil RS 3 Sportback TFSI Quattro S tronic čija je cijena 67.310 eura.

Igrači u tim sponzorskim vozilima moraju dolaziti na treninge u sportski kamp na sjeveru Madrida.

Modrić, s 34 godine najstariji član svlačionice Real Madrida, svaki dan će oko 15 minuta voziti od urbanističkog naselja La Moraleja, sjeverno od Madrida, gdje je nedavno kupio novu kuću za oko 12 milijuna eura.

Nakon ulaska u klupski centar u četvrti Valdebebas vozilo parkira na posebnom parkiralištu nazvanom „Audi“ gdje je njegovo mjesto označeno brojem 10, koji nosi na dresu.

Parkiralište se nalazi ispred rezidencije igrača u kojoj borave uoči utakmica. S druge strane rezidencije se nalazi travnjak na kojem treniraju pripremajući se za El Clásico protiv Barcelone u srijedu. Sportski centar se nalazi izoliran u pustoši a iz njega se u daljini vide četiri staklena poslovna nebodera na sjeveru Madrida. Blizu je smješten i aerodrom.

U klubu kažu da igrači poštuju pravilo i dolaze u tim službenim automobilima, ne samo na treninge nego i na utakmice gdje ih parkiraju u garažu podno stadiona Santiago Bernabéu. No napadač Cristiano Ronaldo, koji je igrao za Real Madrid od 2009. do 2018. ponekad je dolazio na treninge u nekom od svojih privatnih skupocjenih automobila pa ih parkirao na parkiralištu do onoga označenog imenom „Audi“.

Real Madrid nije objavio vrijednost ugovora s njemačkim proizvođačem.