Je li ovo bio posljednji Modrićev ples u Ligi prvaka? Klubovi iz ovih zemalja žele ga dovesti...

Čarobnjak s brojem deset ulaštio je kopačke i pojavio se na pozornici na kojoj već 15 godina stvara nogometnu umjetnost, ali nije uspio režirati preokret, kao što je to nebrojeno puta napravio prethodnih godina.

Real je ispao od Arsenala u četvrtfinalu Lige prvaka, a poraz je najteže pao Luki Modriću (39). Kažu svjedoci da je posljednji napustio svlačionicu, kao da se sam pokušavao pomiriti s činjenicom da mu je to možda bila i posljednja utakmica u Ligi prvaka. Ugovor mu istječe na ljeto, još nema naznaka da će mu kraljevski klub ponuditi novi jer glavni zagovornik njegova ostanka bio je Carlo Ancelotti koji je pred odlaskom, a o njegovoj budućnosti naveliko se nagađa.

Saudijci ga mame svojim milijuna posljednje dvije godine. Prvo ga je htio dovesti Al-Nassr i upariti s Cristianom Ronaldom te Marcelom Brozovićem, no glatko je odbio. Prošle godine javio se Al-Ahli koji mu je ponudio 80 milijuna eura na dvije godine, ali i to je bilo osuđeno na propast jer je htio ostati samo u Realu.

Prije nekoliko tjedana zagrizli su i Katarani, neimenovani klub nudi mu slične uvjete kao Saudijci prošle godine. Da je do novca, odavno bi prihvatio, ali njegovi planovi su drugačiji, basnoslovni milijuni nikada mu nisu bili prioritet, želi se natjecati na najvišoj razini i osvajati trofeje, to je ta kompetitivnost koja ga gura dalje i zbog koje i s 39 godina igra na ovakvom nivou. Rado bi ga doveo i Inter Miami, čiji je vlasnik David Beckham, a prije dvije godine čak su se susreli u Dubrovniku i družili nekoliko dana. Imao bi priliku prvi put u karijeri zaigrati s Leom Messijem, dvojica LM 10 posipala bi magiju MLS-om, kakav bi to duo bio...

Mnogi ga žele, a s pravom tinja nada i na Maksimiru. Kakav bi to bio završetak karijere, na mjestu odakle se lansirao u orbitu. Prije godinu dana Dinamo je pokrenuo kampanju 'imalo bi smisla', čak su platili oglas i na cijeloj stranici Marce kako bi Luku nagovorili na povratak. Tada nije zaživjelo iz jednostavnog razloga. Šansa je postojala, ali svi izgledi pali su u vodu nakon što je Real Madrid osvojio Ligu prvaka pa je bilo nezamislivo da se odreknu Modrića.

Štoviše, oni su ga tada htjeli pod svaku cijenu zadržati jer znao je Carlo Ancelotti kakvu neprocjenjivu vrijednost donosi klubu s iskustvom, klasom i utjecajem na suigrače. Ipak, godinu dana kasnije, Dinamovi izgledi su se povećali nakon ispadanja Reala iz Lige prvaka, a posebice su dionice narasle dolaskom Zvonimira Bobana na funkciju predsjednika Uprave. Upravo je legendarni kapetan i glavni adut 'modrih' u ovoj misiji, ako ga itko može uvjeriti da se vrati, to je upravo on. Modrić nikada nije krio da mu je Zvone bio idol u djetinjstvu, divi mu se i danas, a njeguju dobre odnose. Tko zna, možda je već i zazvonio Lukin telefon u madridskoj vili...

Bez obzira na sve ponude i mogućnost romantičnog završetka karijere na Maksimiru, on bi priču htio zaključiti na Bernabeuu, ali ne ovisi sve o njemu. Ako je to bio i posljednji ples našeg maestra u Ligi prvaka, nije završio onako kako je on priželjkivao, ali odlazi s nasljeđem koje će teško itko nadmašiti.

Pobijedio je u svih šest finala koje je igrao s Realom, najtrofejniji je igrač u povijesti ovog natjecanja zajedno s Nachom, Tonijem Kroosom i Danijem Carvajalom. Ova veličanstvena priča traje od 2010. godine, kada je igrao za Tottenham, a od tada je skupio 142 utakmice, zabio devet golova i 20 puta asistirao.

Naravnu, većinu je odradio u dresu Reala, čak 134, a više od njega ima samo Iker Casillas koji je stao brojati na 152. Čarobnjak je svoj posao odradio i naklonio se publici. A njemu cijeli nogometni svijet jer bilo je veličanstveno dok je trajalo...