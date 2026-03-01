Je li ovo gol sezone? Pogledajte spektakularni šut u Old Firmu

Derbi 29. kola škotskog nogometnog prvenstva između Rangersa i Celtica je završio 2-2, što je najviše obradovalo sve u taboru vodećeg Heartsa koji sada ima šest bodova više od Rangersa.

Rangers je sjajno otvorio "Old Firm" i nakon svega 26 minuta je vodio 2-0 golovima portugalskog napadača Chermitija (8, 26), od kojih je prvi bio posebno impresivan, prekrasne škarice. Pogledajte ih OVDJE.

Celtic je smanjio u 56. minuti preko Kierana Tierneyja, a izjednačio je Reo Hatate u sudačkoj nadoknadi pospremivši odbijanac nakon što mu je Jack Butland obranio penal.

Kazneni udarac je skrivio Dujon Sterling igravši rukom nakon udarca Daizena Maede. Hatate je pucao, Butland obranio, no japanski veznjak je pospremio odbijanac za 2-2. Ovaj rezultat je svakako najviše obradovao navijače Heartsa koji je u subotu pobijedio Aberdeen sa 1-0. Klub iz Edinburgha vodi na ljestvici sa 63 boda, Rangers sada ima šest bodova manje, dok je Celtic treći sa 55 bodova i susretom manje.