Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?

Vječni derbi između Dinama i Hajduka (2-0) ponovno je donio scene koje su obišle svijet, no ovoga puta nije riječ samo o pirotehnici i uobičajenim navijačkim prepucavanjima. Zapaljeni glavni transparent Bad Blue Boysa postao je glavna tema, a društvenim mrežama širi se navodna pozadina incidenta, sofisticirana sabotaža daljinskim upravljačem.

Prema toj teoriji, članovi Torcide postavili su baklje iza transparenta i potom ga na daljinu zapalili. Čitatelj 24sata snimio je fotografije malog crnog uređaja s prekidačima i žicama, koji izgleda kao daljinski upaljač za pirotehniku. U ultras kulturi, transparenti, pogotovo oni glavni, predstavljaju čast i ponos navijačke skupine. Njihovo otimanje ili uništenje smatra se najvećim poniženjem.

Foto: Čitatelj 24sata

