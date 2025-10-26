Je li vrijeme za odmor Mišića? Ako 'požuti' i u Vinkovcima, preskače veliki derbi s Rijekom!

Josip Mišić (31) već je godinama jedan od stožernih, najvažnijih igrača Dinama. Iskusni veznjak nikad nije "iskakao iz paštete", u njegovom smjeru nikad nije pogledao ni hrvatski izbornik Zlatko Dalić, iako je "modri" veznjak već dulje vrijeme jedan od najboljih defanzivnih veznjaka Hrvatske. I to, bez ikakvih upitnika.

Kapetan Dinama ove je sezone odradio 11 utakmica, za sada je preskočio tek kup ogled u Predavcu. Mišić je svaku utakmicu započinjao s kapetanskom trakom oko ruke, a samo je protiv Slaven Belupa (4-1) prijevremeno napustio igru. I to zbog ozljede. Mario Kovačević, baš kao ni njegovi prethodnici, ne može zamisliti igru svoje momčadi bez standardne figure u sredini terena. Ali...

Koliko god to bile normalne i logične odluke, tako su nekad znale i naštetiti samom igraču. Sergej Jakirović, Nenad Bjelica i Fabio Cannavaro prošle godine nisu dovoljno šparali svog ponajboljeg veznjaka, pa se Mišić tijekom sezone dvaput ozlijedio. I baš tad su započele Dinamove muke, pa i gubitak dvostruke krune.

OK, ozljeda na nekoj prvenstvenoj utakmici uvijek se može dogoditi, ali izgubiti takvog igrača na kup utakmici u Bjelovaru (!?) bila je samo jedna u nizu briljantnih ideja Fabija Cannavara. A koliko je Mišić u tom periodu nedostajao svojoj momčadi? Dinamo je bez njega ispao iz Kupa od Osijeka, izgubio 4-0 na Rujevici, na Maksimiru bacao lopte s klupe u teren kako bi sačuvali 2-2.

Da, Mišić je nezamjenjiv i u ovom novom Dinamu, ali kapetanu "modrih" treba malo zraka. Mario Kovačević ga također forsira maksimalno bez obzira što je vezni red nakrcan sjajnim igračima. Je li došlo vrijeme da Mišić malo odmor? I preskoči gostovanje "modrih" u Vinkovcima? Onako, narodskim rječnikom, rekli bismo - vrijeme je!

Kovačević u sredini terena na raspolaganju ima Bennacera, Zajca, Ljubičića, Stojkovića, Villara, Mudražiju i Soldu, a u veznom redu je protiv Malmöa zaigrao i Vidović. Sasvim dovoljno zdravih i spremnih igrača, željnih određenih minuta. I doista, bilo bi suludo "gaziti" kapetana, "mrcvariti" ga do kranjih granica. Sve dok drugi vape za minutama.

Mišić je u dosadašnjem dijelu HNL-a zaradio tri žuta kartona, pa ako igrom slučaja "požuti" protiv Vukovara u Vinkovcima, onda će prisilno preskočiti veliki derbi s Rijekom. I onda bi Kovačević mogao biti u puno većim problemima. Mišić je neophodan za današnji Dinamo, "plavi 27" je srce i duša ove momčadi. I tu ne dominira brzinom, već razumijevanjem igre i nogometnom inteligencijom.

Zagrepčane u Vinkovcima sigurno ne očekuje ni briljantan travnjak. Vremenski uvjeti posljednjih dana nisu idealni, Cibalia je u petak na istom mjestu bila domaćin Hrvacama (2-2) u drugoligaškom dvoboju, pitanje je na kakvom će travnjaku "modri" gostovati kod Vukovara. Ali, alibija nema, Dinamo u ponedjeljak mora slaviti. Kako god zna.

Ako Kovačević doista ne vjeruje da Dinamo može i bez Mišića (ali s Bennacerom, Zajcom, Stojkovićem, Ljubičićem, Villarom, Mudražijom, Soldom i Vidovićem) slaviti u Vinkovcima, onda mora promijeniti retoriku, prestati uvjeravati igrače i navijače kako će "svi dobiti priliku". A ako pak Dinamo i za Vukovar (uz sav respekt domaćinu) mora trošiti najjačeg aduta, koji je šepao na kraju dvoboja u Švedskoj (!?), onda se brone persone u klubu moraju dobro zamisliti. Jesu li uopće na pravom putu?