Jedan dinamovac pozitivan na koronu, Gavro i Leovac sve bolje

Dinamovi igrači i stručni stožer testirali su se u ponedjeljak, rezultati su pokazali kako je jedan igrač pozitivan na korona virus. Njegovo ime se neće objaviti zbog zaštite osobnih podataka

<p>Dinamovci u srijedu putuju u Moskvu na utakmicu 2. kola <strong>Europske lige.</strong> CSKA je u ponedjeljak uz dva gola Nikole Vlašića pobijedio Arsenal iz Tule 5-1. Moskovljani, kao i <strong>Dinamo</strong>, utakmicu dočekuju u dobrom raspoloženju. </p><p>U ponedjeljak su igrači i stručni stožer Dinama imali novo testiranje na korona virus. U Rusiji ga vjerojatno neće biti, a novo je testiranje pokazalo kako je jedan dinamovac pozitivan. Njegovo ime se neće objaviti zbog zaštite osobnih podataka.</p><p>Ivica Smodek, šef liječničke službe Dinama, radi odličan posao sa svojim kolegama. U Šibenik su igrači putovali osobnim automobilima, po dvojica. Sve se radi da bude što manje zaraženih i zasad Dinamu ide jako dobro na tom polju.</p><p>Nema puno problema s koronom, ali ima puno problema s ozljedama uoči utakmice u Moskvi. Definitivno je otpao Kevin-Theophile Catherine, kojemu je protiv Feyenoorda iskočilo rame. On je u procesu rehabilitacije i neće putovati u Moskvu. Marin Leovac također ima problema s ramenom, stradao je u Šibeniku, ali u utorak je bio puno bolje. Podsjetimo, ništa nije puklo, lijevi bočni je istegnuo ligamente ramena. Stanje je bolje, sve ga manje boli, mogao biti spreman za <strong>Moskvu.</strong></p><p><strong>Mario Gavranović </strong>je osjetio mišić protiv Feyenoorda, nije igrao u Šibeniku, osjeća se bolje i on bi mogao biti spreman za CSKA.</p><p>Otpao je Theophile-Catherine, <strong>Zoran Mamić</strong> mora tražiti nova rješenja u obrani. U Šibeniku su stopere igrali Perić i Lauritsen. Gvardiol je onda na lijevom boku zamijenio ozlijeđenog Leovca. Dino Perić još nije dovoljno spreman za izazove europske utakmice, ne može igrati više od 45 minuta i stoperi bi protiv CSKA trebali biti Gvardiol i Lauritsen. Naravno, ako Leovac bude spreman za utakmicu i bude lijevi bočni. Ako Leovac ne bude spreman, onda je to dodatni problem. Od stopera Mamić ima Perica i Šutala, a od braniča je tu i Moharrami, koji je u Šibeniku prvo bio desni, a onda lijevi bočni. Petar Stojanović će sigurno biti na desnoj strani.</p><p>Na stopera bi možda mogao i kapetan <strong>Arijan Ademi,</strong> trener Dinama ima nekoliko varijanti. No, vjerojatnije je kako će Ademi biti u vezi. Možda na lijevu strane, kao i u Šibeniku, ode Iranac Sadegh Moharrami.</p>