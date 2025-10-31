Obavijesti

Jedan Španjolac se stvarno trudi a druga dvojica zakazala su i u Vinkovcima. Bolje staviti mlade

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kkoji je uopće smisao i interes Hajduka i Garcije oživljavati karijere igračima koji sami ne pokazuju da to žele? Vrijeme je da se trgnu i pomognu sebi i momčadi...

Hajduk je na koncu ipak neokrznut prošao kroz Vinkovce, dugo je u Kup ogledu s Cibalijom bilo neizvjesno ali su bijeli u lutriji udaraca s bijele točke izborili prolaz i zadržali status jedinog prvoligaša koji nikad nije ispao u Kup ogledu s momčadima iz nižeg ranga. Hajduk je dominirao, imali su igrači Gonzala Garcije i daleko veći posjed, i puno više prilika... ali na koncu im je prolaz u ruletu udaraca s bijele točke, koji je uvijek neizvjestan i može otići na jednu ili drugu stranu, osigurao golman Toni Silić koji je u u igri živaca bio mirniji od igrača Cibalije. 

