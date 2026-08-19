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HRVATSKI REPREZENTATIVAC

Jedan 'vatreni' kod Modrića u Milanu? Njegov klub jasan i rezolutan: 'Nije na prodaju'

Piše Ivan Tomašković,
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Jedan 'vatreni' kod Modrića u Milanu? Njegov klub jasan i rezolutan: 'Nije na prodaju'
Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Njegova cijena procjenjuje se na najmanje deset milijuna eura, ali Fiorentina u ovom trenutku ne želi razgovarati o njegovu odlasku

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Milan se raspitivao za hrvatskog reprezentativca Marina Pongračića (28), objavio je u srijedu ujutro Tuttomercatoweb. Talijanski velikan traži još jednog stopera, a među igračima o kojima se posljednjih dana raspitivao nalazi se i branič Fiorentine. Prema informacijama TMW-a, Milan je pokušao doznati postoji li mogućnost otvaranja pregovora i pod kojim bi uvjetima Fiorentina razmatrala transfer.

Milanovo zanimanje povezano je s promjenama u obrani momčadi Rubena Amorima. Tuttomercatoweb navodi da Fikayo Tomori više nije u trenerovim planovima, zbog čega Rossoneri na tržištu traže novo rješenje na poziciji stopera. Pongračić je bio jedan od profila koje su razmatrali.

Pongračićeva cijena procjenjuje se na najmanje deset milijuna eura, ali Fiorentina u ovom trenutku ne želi razgovarati o njegovu odlasku. Ako se do kraja prijelaznog roka ne dogodi veliki preokret, hrvatski stoper trebao bi  ostati u momčadi Fabija Grossa.

Pongračić je u Fiorentinu stigao iz Leccea u srpnju 2024. godine. Transfer je službeno potvrđen 19. srpnja, a prema izvještajima iz tog razdoblja Fiorentina je platila 15 milijuna eura. Potpisao je dugoročni ugovor koji vrijedi do 30. lipnja 2029. godine, 

Prošle sezone imao 48 nastupa u svim natjecanjima, 42 utakmice započeo je od prve minute i skupio više od 3800 minuta na terenu. Zabio je jedan pogodak. U svojoj karijeri nastupao je i za Wolfsburg i Borussiju Dortmund. 

Foto: Mark Hölter/DPA/PIXSELL

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