Jedini na svijetu ne vjeruje da se umirovio: Ferguson prozvao Khabiba! 'Vidimo se, glupane'

Fergusonu je očito nešto promaknulo jer Khabib niti u jednom trenutku nije istaknuo da bi do kraja karijere volio odraditi tu nikad održanu borbu. Ipak, prozvao ga je pute Instagrama dok se ostatak svijeta oprašta

<p>Nevjerojatnih pet puta otkazivan je meč između <strong>Khabiba Nurmagomedova </strong>i <strong>Tonyja Fergusona</strong>. Nikada u povijesti slobodne borbe neka borba nije naišla na toliko prepreka, a nakon što je velebni Dagestanac otišao u mirovinu čini se da do iste nikada neće ni doći.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ferguson pleše u bolnici nakon teških batina od Gaethjea</strong></p><p>Dva puta je zbog ozljede otkazao Khabib, dva puta Tony Ferguson. A sjetit ćete se, posljednja Tonyjeva ozljeda bila je krajnje bizarna. Izvrnuo je koljeno nakon što se okrenuo pozdraviti nekoga koga nije očekivao...</p><p>Posljednji put dvojac se trebao sučeliti na <strong>UFC 249</strong> i tada zaista nije bilo nikakvih problema. No, protiv više sile ne ide. Taman kada je sve ukazivalo da ćemo konačno svjedočiti jednom od najboljih match upova UFC-a, korona virus proharao je svijetom i sva sportska natjecanja bila su ugašena. Khabib vs. Ferguson otkazan je po peti put.</p><p>Ferguson je, rekli bi mnogi, nakon toga nepotrebno ušao u borbu s <strong>Justinom Gaethjeom </strong>i izgubio sav kredibilitet. No, neobično luda glava je to. Dok cijeli svijet pozdravlja Khabiba i njegovo umirovljenje, Tony Ferguson je jedini koji u to ne vjeruje. Pa ga je prozvao putem Instagram Storyja.</p><p>- Vidimo se uskoro, glupane - napisao je El Cucuy.</p><p>Fergusonu je očito nešto promaknulo jer Khabib niti u jednom trenutku nije istaknuo da bi do kraja karijere volio odraditi tu nikad održanu kolosalnu borbu. Plan njegova oca <strong>Abdulmanapa </strong>bio je doći do savršenih 29-0 pa u posljednjoj borbi karijere pobijediti mitskog <strong>Georgesa St. Pierrea</strong>. Kanađanin je itekako bio zainteresiran za okršaj, no nepredvidive okolnosti odvele su živote obojice u drugom smjeru.</p><p>Smrt Khabibova oca promijenila je sve, a nakon što je majci obećao da se više neće boriti male su šanse da će promijeniti odluku.</p><p>Da bi ipak nevjerojatno dobro bilo vidjeti okršaj Khabiba i Fergusona, pa makar to bilo bez ikakvog šampionskog značaja ili velikih uloga - bi. No, šanse za to manje su nego ikad prije. Gotovo da ih i nema.</p>