Jedino je Dinamo uspio ono što je Liverpool napravio Barceloni

Maksimirski stadion ne pamti ovakvo slavlje i oduševljenje. Dinamo je napravio čudo, ne samo da je nadoknadio prednost Eintrachta od tri gola, nego je u neviđenom tempu potpuno nadigrao protivnika i izborio finale u natjecanju u koje je krenulo 48 ponajboljih europskih klubova. Izborio je finale Kupa velesajamskih gradova gdje će igrati protiv Leedsa.

Tako je počeo tekst u novinama 15. lipnja 1967., nakon što je Dinamo pred prepunim Maksimirom dostigao 0-3 iz prve utakmice. Nikad poslije, do Anfielda, ni jedna momčad u polufinalu jednog europskog natjecanja nije 0-3 okrenula u 4-0. A prošle su 52 godine.

Barcelona je izgubila 1986. od Göteborga 3-0, no u uzvratu je pobijedila također 3-0 i prošla na penale. Eliminirao je i Panathinaikos 1971. nakon 4-1 Crvenu zvezdu 3-0, no nitko osim Dinama i Liverpoola nije nakon 0-3 pobijedio 4-0.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Gledali smo snimku odmah nakon utakmice'

- Bili smo na dan utakmice u šetnji i pitao nas je trener Branko Zebec vjerujemo li u uspjeh? Škorić, naš golman, rekao je da ćemo ih smazati. Branko ga je pogledao i rekao: ‘Nije to lako napraviti, dostići 3-0’, rekao je Krasnodar Rora.

Nakon senzacionalnog preokreta, jednog od najvećih u povijesti nogometa, Jürgen Klopp rekao je da se ne sjeća da je itko prije to napravio. Logično, Nijemac je rođen 16. lipnja 1967., dva dana nakon što je Dinamo takvo čudo izveo protiv Eintrachta.

- Nikad prije niti jedna njemačka momčad nije izgubila takvu prednost. Odmah nakon utakmice na televiziji su još jednom pustili cijeli susret, pa smo dva sata poslije još jednom sve proživjeli - rekao je Slaven Zambata.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zebec nam je rekao: Zgazite ih

U prvoj utakmici u Frankfurtu Dinamo je igrao dobro, no izgubio je 3-0.

- Igrali smo baš kao Liverpool na Nou Campu. Stiskali smo ih, ali kako će vam netko vjerovati da ste igrali dobro kad izgubite 3-0 - kaže Zambata.

- Upravo ta prva utakmica je bila zalog našeg optimizma. Dva puta smo pogodili stativu, bili smo bolji, ali nismo mogli zabiti - kaže Krasnodar Rora.

Branko Zebec, tadašnji trener Dinama, bio je među najboljima na svijetu, baš kao Jürgen Klopp danas.

- Uoči uzvratne utakmice Branko nas je posjeo u svlačionicu i održao motivacijski govor. Rekao nam je: ‘Ako ih danas ne zgazite, vi niste muškarci, vi ste curice. Nemate onu stvar. Pa tko je bolji od vas?! Vani je puni Maksimir, izađite i pregazite ih’. Vjerujte, mi smo na teren izašli kao iz kaveza. I baš kao Liverpool, odmah smo zabili dva gola. Ja sam zabio prvi gol u 14. minuti, a Novak je u 16. minuti povećao na 2-0. Nijemci nisu ni znali što se događa, mi smo letjeli terenom, baš kao Liverpool. I nas je, kao i njih, nosila atmosfera, publika je bila fenomenalna, znali smo da ćemo okrenuti. I s 4-0 smo ušli u finale, baš kao i Liverpool. Gledao sam Liverpool - Barcelona i sve me podsjetilo na tu našu utakmicu - rekao je Slaven Zambata, jedan od najboljih svjetskih napadača svog vremena.

'Pretrnuli smo od straha'

Na golu je bio Zlatko Škorić, koji je bio briljantan.

- Ma nisam baš imao puno posla na toj utakmici - skromno je rekao Škorić.

- Ma vraga nije. Njihov igrač Jusufi je pred kraj utakmice išao sam na Škorića, mi smo pretrnuli od straha, no Škorić je čudesno obranio. Bilo bi stvarno šteta da smo primili gol nakon što smo dostigli 3-0. Kao što bi bila prava šteta da je Messi na Anfieldu zabio gol u zadnjim minutama i poništio prednost. Ali mi smo tu utakmicu cijelo vrijeme napadali, nismo im dali disati. Nakon utakmice nam je Zebec dozvolio da proslavimo ulazak u finale, bili smo u Vili Rebar, popili smo pivo-dva i gledali snimku utakmice. Znate, to je bilo čudo jednako ovom Liverpoola - prisjeća se Zambata.

Stjepan Lamza na toj utakmici nije zabio gol, ali je igrao maestralno. Svi koji su gledali kažu da je Lamza igrao kao danas Messi.

- Deklasirali smo ih. A Lamza je igrao sjajno - rekao je Rora.

- Nisam igrao sam. Bili smo nezaustavljivi, to je bio Dinamo koji se mogao nositi s bilo kojim klubom na svijetu - kaže Lamza.

Odigrao je takvu utakmicu da je dobio 10!

- Sjećam se svake minute, ali vratimo se sedam dana unatrag. Izgubili smo 3-0 u Frankfurtu i sjedimo poslije utakmice s igračima Eintrachta, bio je i čuveni Englez Stanley Rous. Na tom banketu Jusufi, jedan od najboljih bekova svijeta, kaže: ‘Štef, svjesni ste da nemate šanse za prolazak’. Nisam tako mislio, pa sam ispalio: ‘U Zagrebu će biti 4-0 za nas!’. Bila je to posebna utakmica, igralo se za finale i to mi je najdraža utakmica.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

'Da sam otišao u Esplanadu, ne bih pao s balkona'

A jedan detalj posebno pamti.

- U 88. minuti primio sam loptu na 40 metara od gola, prošao jednog, pa drugog, pa trećeg i centrirao tako jako da sam pogodio Gucmirtla u glavu za 3-0. To je presudilo. Poslije utakmice mi je došao Ivica Horvat, pomoćni trener Eintrachta, i pitao me: ‘Štef, možete doći u Esplanadu da popričamo, angažirali bismo vas. Bio sam prepotentan, pa sam rekao da imam angažman. Nisam lagao, tražio me Juventus. E, sad, da sam otišao u Esplanadu, a ne u Vilu Rebar, ne bih nikad pao s balkona... Znate, bio je to superjaki Dinamo.

Je, Štef, bio je. Trebalo je čak 52 godine da netko to ponovi...