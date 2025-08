Jedna činjenica će Dinamu ove sezone donijeti puno bodova. A Kovin potpis će se tek 'utisnuti'

Prvenstvo nikad ranije nije bilo gotovo. Rečenica je to kojom je autor ovih redaka započeo neslavni komentar nakon prve utakmice prošle sezone kad je Dinamo s 5-0 na Maksimiru pregazio Istru 1961 i sve je izgledalo kao da će sezona biti šetnja Maksimirom na proljetni dan. Ali nije bilo, bila je to jedna od neuspješnijih sezona 'modrih' godinama unazad. No, stvari su se promijenile, u klub se vratio Zvonimir Boban, na mjesto trenera zasjeo Mario Kovačević, a i svlačionica je doživjela veliko 'provjetravanje'.

Veliki je plus, osim švicarske zastave, i taj što 'modri' ove sezone nisu igrali kvalifikacije za Europu, imali su 45 dana za uigrati se, ekipirati i krenuti u sezonu. Vidjeli smo već u Osijeku da ni 100 dana priprema vjerojatno ne bi u potpunosti bilo dovoljno da se igrači poslože na željeni način jer jedno su prijateljske, a drugo natjecateljske utakmice. Popularni Kova kupio je mnoge, pa tako i Bobana, visokim intenzitetom igre u prijašnjim klubovima, a ovaj put su 'modri' malo drugačije krenuli u utakmicu, kao da još nisu u potpunosti uhvatili sve postulate Kovačevićeve igre.

POGLEDAJTE VIDEO: BBB-i pozdravili 'modre' nakon pobjede u Osijeku (2-0)

Pokretanje videa... 01:03 Bad Blue Boysi pozdravili igrače Dinama nakon pobjede nad Osijekom | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

Napljeskao se Mario kraj terena, pokazivao mnogima da je vrijeme da se napravi pritisak, baš kao što su to pokušavali i kapetan Mišić te Dion Drena Beljo u napadu koji je s vremena na vrijeme samo prstom ukazao na mjesto gdje je trebao biti netko od suigrača. Imao je tu prste i Simon Rožman koji je krenuo sa presingom strašnog intenziteta i to na kraju platio energetskim padom, a s druge strane se dogodilo ono što se 'modrima' prošle sezone jako rijetko događalo. Imali su impuls s klupe i promjena na terenu je stvarno donijela promjenu.

Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Iako se govorilo o 4-3-3 sustavu, Kovačevićeva je momčad u prvom dijelu igrala u 4-2-3-1 formaciji. Namjerno ili ne, sustav je to u kojem Kova igra već godinama, a koji nije donio željene stvari Dinamu, barem na Opus Areni. Težak prijenos lopte, slabost u veznom redu, ponavljanje istog build upa igre od golmana koji nikako nije uspijevao, pokazalo se u prvih 45 minuta da maksimirski dijamant još treba dobrano izbrusiti. U napadačkom su dijelu ulazili u završnicu s najviše četvoricom igrača, a i takvi su stvorili prilike za Lisicu koji je promašio čistu šansu i Belji koji je glavom pogodio prečku.

Ista se muka nastavila u drugom dijelu, ali onda je na scenu stupio Dinamov stožer i povukao prave poteze. Pomoćni trener Sandro Bloudek dobacivao je igračima često gdje se trebaju nalaziti i što trebaju raditi, a s Kovačevićem je odradio i izmjene. I nije bilo bitno što su Vidović i Villar poprilično plaćeni, završili su na klupi, a od tamo je stigao nevjerojatan intenzitet, ne samo u energetskom dijelu, već su i ostali igrači počeli bolje igrati ulaskom Stojkovića i Hoxhe pa kasnije Gode, Kulenovića i Mudražije. I to je ono što će donijeti mnoge bodove u Maksimirsku 128 ove godine, svjesni su igrači da je konkurencija ogromna, a opet svi nose vodu na isti mlin i znaju da, s obzirom na broj utakmica koje dolaze, svakog od njih čeka prilika.

Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

A znaju i da imaju trenera koji će stati iza njih, ali i iste sekunde ih izvaditi ako ne budu radili dobro. Nema više 'čekanja' nekog, ali ima prilike za sve. Kao i igrača čiji ritam neće padati, kao što se dogodi većini HNL momčadi pa i Osijeku nakon zamjena. Neki nisu bili ni u zapisniku, a moguće da će biti od velike pomoći u nastavku sezone. Veseli vidjeti da je klupa slavila golove kao da su značili osvajanje prvenstva, a ne da je prvo kolo jer je i to zajedništvo, na kojemu Kovačević inzistira, od velikog značaja. Jer Dinamo treba tu dozu zagrebačkog mangupstva na terenu, ljude koji nikome ne puštaju ni centimetra i drže se one - 'ne bu nas niko, Kranjčar, u našem gradu, a kako stvari stoje - ni u gostima'.