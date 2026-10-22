Jedna od najboljih maratonki krivotvorila liječnički recept, suspendirana je na 6 godina

Etiopska atletičarka Ruti Aga, jedna od vodećih svjetskih maratonki, suspendirana je na šest godina nakon što su istražitelji za borbu protiv dopinga otkrili da je priložila krivotvoreni liječnički recept kako bi opravdala pozitivan dopinški nalaz.

Jedinica za integritet atletike (AIU) objavila je danas da je sportašica bila pozitivna na zabranjenu tvar metilprednizolon nakon pobjede na polumaratonu u Kini u ožujku.

Foto: Issei Kato

Ova 32-godišnja maratonka atletičarka dobila je dvogodišnju kaznu zbog korištenja zabranjene tvari, uz dodatne četiri godine zbog manipuliranja dokazima.

Aga je tvrdila da joj je tu tvar propisao liječnik u Etiopiji za liječenje bolova u koljenu, međutim, AIU je naveo da klinika spomenuta u dokumentu ne postoji te da je navodni recept zapravo potpisao član obitelji koji nije liječnik.

Prema navodima AIU-a, Aga nije odgovorila na optužbe vezane uz korištenje metilprednizolona i manipuliranje antidopinškim postupkom, zbog čega joj je izrečena šestogodišnja zabrana natjecanja bez održavanja saslušanja.

Aga je pobijedila na Tokijskom maratonu 2019. godine, a također se penjala čak pet puta na pobjedničko postolje na maratonima u Berlinu i New Yorku.