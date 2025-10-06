Obavijesti

'OVO NIJE KRAJ'

Jedna od najboljih uzima pauzu od tenisa: 'Emocionalno i mentalno sam na rubu sloma'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Christopher Katsarov

Jedna od najboljih svjetskih tenisačica, Australka Daria Kasatkina (28), trenutačno 19. igračica na WTA ljestvici, objavila je kako se više neće natjecati do kraja godine zbog mentalne i emocionalne iscrpljenosti.

Kasatkina, čiji je najbolji plasman u karijeri bilo osmo mjesto, osvojila je osam WTA naslova, a najveći uspjeh na Grand Slam turnirima joj je polufinale Roland Garrosa 2022. godine. U svojoj objavi naglasila je kako se ne radi o kraju karijere, već o privremenoj pauzi.

U.S. Open
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

U iskrenoj objavi na društvenim mrežama, Kasatkina je podijelila cijelu poruku sa svojim navijačima:

- Dragi svi, Ovo je poruka koju mi je jako teško napisati. Nakon mnogo razmišljanja i teških razgovora s mojim timom i obitelji, odlučila sam uzeti pauzu od profesionalnog tenisa i neću se natjecati tijekom sezone 2025. Jednostavno rečeno, došla sam do zida, mentalno i emocionalno. Posljednjih nekoliko godina bilo je izuzetno zahtjevno. Prenatrpan raspored na WTA Touru ne ostavlja prostora za disanje, a stres zbog promjene državljanstva iz ruskog u australsko uzeo je danak. Povrh svega, osobna situacija mi je jako teška – oca nisam vidjela četiri godine i ta mi bol neizmjerno nedostaje - napisala je Kasatkina pa u nastavku objave pojasnila kako ovo nije kraj karijere.

THE CANADIAN PRESS 2025-07-31
Foto: Christopher Katsarov

- Ovo nije kraj. Ovo nije zbogom. Ovo je prijeko potreban odmor kako bih napunila baterije, provela vrijeme s voljenima i ponovno pronašla radost u igri koju volim. Hvala vam na nevjerojatnoj podršci tijekom svih ovih godina. Vaša energija mi znači sve. Radujem se što ću vas sve vidjeti 2026., puna energije i spremna za akciju! S ljubavlju, Daria.

