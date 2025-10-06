Jedna od najboljih uzima pauzu od tenisa: 'Emocionalno i mentalno sam na rubu sloma'

Jedna od najboljih svjetskih tenisačica, Australka Daria Kasatkina (28), trenutačno 19. igračica na WTA ljestvici, objavila je kako se više neće natjecati do kraja godine zbog mentalne i emocionalne iscrpljenosti.

Kasatkina, čiji je najbolji plasman u karijeri bilo osmo mjesto, osvojila je osam WTA naslova, a najveći uspjeh na Grand Slam turnirima joj je polufinale Roland Garrosa 2022. godine. U svojoj objavi naglasila je kako se ne radi o kraju karijere, već o privremenoj pauzi.

Foto: JEENAH MOON/REUTERS

U iskrenoj objavi na društvenim mrežama, Kasatkina je podijelila cijelu poruku sa svojim navijačima:

- Dragi svi, Ovo je poruka koju mi je jako teško napisati. Nakon mnogo razmišljanja i teških razgovora s mojim timom i obitelji, odlučila sam uzeti pauzu od profesionalnog tenisa i neću se natjecati tijekom sezone 2025. Jednostavno rečeno, došla sam do zida, mentalno i emocionalno. Posljednjih nekoliko godina bilo je izuzetno zahtjevno. Prenatrpan raspored na WTA Touru ne ostavlja prostora za disanje, a stres zbog promjene državljanstva iz ruskog u australsko uzeo je danak. Povrh svega, osobna situacija mi je jako teška – oca nisam vidjela četiri godine i ta mi bol neizmjerno nedostaje - napisala je Kasatkina pa u nastavku objave pojasnila kako ovo nije kraj karijere.

Foto: Christopher Katsarov

- Ovo nije kraj. Ovo nije zbogom. Ovo je prijeko potreban odmor kako bih napunila baterije, provela vrijeme s voljenima i ponovno pronašla radost u igri koju volim. Hvala vam na nevjerojatnoj podršci tijekom svih ovih godina. Vaša energija mi znači sve. Radujem se što ću vas sve vidjeti 2026., puna energije i spremna za akciju! S ljubavlju, Daria.