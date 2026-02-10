Obavijesti

Sport

NEVJEROJATAN PREOKRET

Jedna od najluđih utakmica u sezoni odigrala se na Otoku!

Piše HINA,
Jedna od najluđih utakmica u sezoni odigrala se na Otoku!
Nevjerojatna utakmica odigrana je u utorak navečer na King Power stadionu između Leicester Cityja i Southamptona. Nakon samo 29. minuta Leicester je vodio 3-0, ali Southampton preokreće sve u nastavku

Nogometaši Southamptona priredili su nevjerojatan preokret pobijedivši u susretu 32. kola Championshipa na gostovanju Leicester City sa 4-3 premda su pola sata prije kraja utakmice gubili sa 0-3.

Leicester City je sjajno otvorio susret i već nakon pola sata igre vodio je 3-0 golovima Divinea Mukase (10), Patsona Dake (13) i Issahakua Fazawua (29). U tim su trenucima domaći navijači počeli pjevati "9-0, 9-0", aludirajući na rekordnu pobjedu Leicestera protiv Southamptona iz listopada 2019.

Bivšem engleskom prvaku nedavno je zbog kršenja financijskih pravila, oduzeto šest bodova nakon čega su 'lisice' pale u opasnu zonu i svaki bod im je iznimno važan. Domaćin je pola sata prije kraja i dalje imao veliku prednost i činilo se kako bodovi ostaju na King Power stadionu. No, uslijedio je veliki preokret.

Ross Stewart je smanjio u 62. minuti, Jack Stephens je u 83. pogodio za 2-3, da bi Ryan Manning izjednačio u 87. minuti. Kada se već činilo da će susret završiti bez pobjednika, Shea Charles je zabio za pobjedu Southamptona u petoj minuti nadoknade. Sve golove sa susreta možete pogledati OVDJE.

Gosti su ovom pobjedom napredovali na deveto mjesto sa 46 bodova, dok je Leicester na 21. poziciji sa 32 boda, koliko ima i Blackburn koji se nalazi na 22. mjestu koje vodi u niži rang. Vodi Middlesbrough sa 61 bodom.

