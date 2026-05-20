Jedna snimka napravila je štetu od 260 milijuna eura. Evo tko je tip koji je izbacio Southampton

Nogometaši Hull Cityja trebali su u finalu doigravanja za Premier ligu u subotu igrati protiv Southamptona, međutim EFL (English Football League) je izbacio 'svece' zbog špijunaže jednog od članova stožera nekadašnjeg prvoligaša. William Salt je čovjek koji je ilegalno snimao trening Middlesbrougha uoči prvog dvoboja za finale doigravanja. Zbog njega je klub izgubio šansu za financijsku injekciju od čak 260 milijuna eura koju bi dobili ulaskom pobjedom nad Hull Cityjem u finalu doigravanja za Premier ligu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Doznajemo: Sergej Jakirović je bivši, Dinamo smijenio trenera | Video: 24sata Video

Prva utakmica polufinala doigravanja između Southamptona i Middlesbrougha završila završila je 0-0, a u uzvratu su slavili nogometaši Southamptona nakon produžetka 2-1. McGree je u 5. minuti zabio, a Stewart izjednačio u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U 116. minuti Charles je zabio za slavlje, ali bit će to izgleda pirova pobjeda.

William Salt je u četvrtak 7. svibnja, dva dana prije prve utakmice, snimao trening protivnika u centru Rocklife Hall. U sklopu centra je luksuzni hotel, spomenuti golf klub i spa resort koji su otvoreni za javnost, što Rocklife čini nezaštićenim od javnosti, ali zabranjeno je snimanje i analiziranje momčadi 72 sata prije utakmice. Navodno je parkirao kod golf kluba, prošetao nekoliko stotina metara do vrha malog brda s kojeg se pruža savršen, nesmetan pogled na trening terene.

Zaposlenici Middlesbrougha uočili su ga kako stoji, nosi slušalice i mobitelom snima trening. Postoji čak i sumnja da je prijenos išao uživo putem videopoziva. Neki izvori tvrde da je koristio i profesionalnu opremu s mikrofonom dovoljno snažnim da snimi taktičke upute trenera Kima Hellberga.

Kad mu je prišao član osoblja Middlesbrougha, mladić se odbio predstaviti, panično je obrisao sadržaj s mobitela i pobjegao. Utrčao je u WC u zgradi golf kluba, presvukao se u odjeću koju je pripremio u torbi i žurno napustio kompleks. No, nije bio dovoljno brz. Fotograf Middlesbrougha uspio ga je snimiti, a snimke nadzornih kamera zabilježile su cijeli incident.

Salt je mladi analitičar stažist u stožeru trenera Tonde Eckerta. Njegov posao je što bolje proučiti protivničke momčadi i savjetovati glavnog trenera. Studirao je na Sveučilištu u Derbyju i smatraju ga velikim potencijalom u tom području. S obzirom na ovu presudu disciplinske komisije, teško da će se više ozbiljno baviti ovim poslom. Osim ako netko drugi preuzme odgovornost.

Da bi se razumjela ozbiljnost situacije, treba znati što je na stolu. Finale doigravanja za Premier ligu često se naziva "najbogatijom utakmicom na svijetu". Pobjednik ne dobiva samo sportski prestiž, već i ulaznicu u financijski raj prve lige.

Promocija donosi klubu financijsku injekciju vrijednu oko 260 milijuna eura kroz televizijska prava, sponzorstva i komercijalne prihode. Taj novac može promijeniti sudbinu kluba, omogućiti ulaganja u momčad i infrastrukturu te osigurati dugoročnu stabilnost. Zbog tako ogromnog uloga, tenzije su na vrhuncu, a iskušenje da se stekne bilo kakva prednost, pa i ona nepoštena, očito je preveliko za neke. Finale doigravanja je na rasporedu u subotu u 16.30 sati.

Southampton je uložio žalbu o kojoj će EFL odlučivati u srijedu, a prema prvotnoj odluci iduće će sezone u Championshipu startati s -4 boda, što je također veliki udarac ambicijama da se domogne Premier lige.