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PROCURILO

Jedno iznenađenje u sastavu Engleza protiv Hrvatske

Piše Ivan Tomašković,
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Jedno iznenađenje u sastavu Engleza protiv Hrvatske
Foto: Hannah McKay

Prema pisanju engleskih medija na vratima će krenuti Jordan Pickford kojem će ovo biti četvrti veliki turnir kao broju 1.

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U britanskim medijima mnogo polemika vodilo se o tome tko će početi utakmicu protiv Hrvatske.  Prema pisanju engleskih medija na vratima će krenuti Jordan Pickford kojem će ovo biti četvrti veliki turnir kao broju 1. 

U obrani Tuchel vjeruje obrambenoj četvorci koju čine Nico O'Reilly, John Stones, Ezri Konsa i Reece James. Ispred njih su dokapetan Declan Rice i Elliot Anderson. 

Ispred njih na lijevoj strani Barcelonin Anthony Gordon, Noni Madueke dobiva prednost ispred Sake, a u sredini će biti Jude Belingham. Devetka nikada nije bila upitna, engleski talisman i kapetan Harry Kane

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