Jedno iznenađenje u sastavu Engleza protiv Hrvatske

U britanskim medijima mnogo polemika vodilo se o tome tko će početi utakmicu protiv Hrvatske. Prema pisanju engleskih medija na vratima će krenuti Jordan Pickford kojem će ovo biti četvrti veliki turnir kao broju 1.

U obrani Tuchel vjeruje obrambenoj četvorci koju čine Nico O'Reilly, John Stones, Ezri Konsa i Reece James. Ispred njih su dokapetan Declan Rice i Elliot Anderson.

Ispred njih na lijevoj strani Barcelonin Anthony Gordon, Noni Madueke dobiva prednost ispred Sake, a u sredini će biti Jude Belingham. Devetka nikada nije bila upitna, engleski talisman i kapetan Harry Kane