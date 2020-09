Jednoga dana Antonio bi mogao nadmašiti i velikog Cikatića...

''Antonio ima srce poput lava, kako u ringu, tako i van ringa. On je pravi momak i sportaš, spreman u svakom trenutku pomoći'' kaže predsjednik Hrvatskog saveza tajlandskog boksa Mario Franić...

<p>Da je <strong>Antonio Plazibat</strong> dobra duša Hrvatska je otkrila tek ovih dana, kada je među prvima stao u obranu mladog Kaštelanina, koji je doživio vršnjačko nasilje i maltretiranje. No Antonio je i ranije pokazivao da ima veliko srce i priključivao se brojnim humanitarnim akcijama, među ostalima i humanitarnoj akciji četvorice splitskih sportskih novinara '4N', koji s brojnim sportašima i klubovima svake zime skupljaju humanitarnu pomoć za beskućnike.</p><p>- Izjava? Ma što će vam moja izjava, zapišite da se vidimo i dogodine, dok god ima gladnih treba pomagati i ja ću se uvijek odazivati - kazao je nakon prve akcije Plazibat, uvijek spreman na šalu...</p><p>Takav je bio i kada smo ga zamolili za ekskluzivnu reportažu i odgovore na 24 pitanja o sebi samome.</p><p>- Kako bih se opisao, pa..., mlad lijep i simpatičan, ha, ha, ha....</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: 24pitanja s Antoniom Plazibatom</b></p><p>Na pitanje kako je krenuo u borilačke sportove nastavio je u istom šaljivom tonu:</p><p>- Tukao sam se na ulici pa sam shvatio da bi možda bilo malo bolje da se tučem u ringu i zaradim koju kunu. Tako sam završio u kickboksu. Da nisam borac, vjerojatno bih bio pomorac. Završio sam Pomorsku školu u Splitu.</p><p>Antonio je u svijet profesionalnog borilačkog sporta ušao prije sedam godina, probijao se kroz manje turnire, a šira javnost je za njega prvi put čula nakon što ga je 2017. godine legendarni Branko Cikatić odveo na prestižni K1 turnir u Japan, koji je Plazibat i osvojio.</p><p>- Antoniovom ocu Robertu bio sam zapovjednik u specijalnoj policiji tijekom Domovinskog rata, a kako sam dugi niz godina u borilačkim sportovima i znam sam trenere, molio me za pomoć sinu, kako bi napravio iskorak. On je bio u jednom manjem klubu i ja sam ga prvi put vidio na sparingu s Filipom Hrgovićem. U par minuta prepoznao sam njegov talent i nazvao Branka Cikatića i zamolio ga da uzme maloga pod svoje - otkrio nam je Splićanin Mario Franić.</p><p>Odlazak u Japan bio je pravi pogodak, pod Cikatićevim vodstvom Plazibat je osvojio turnir, no na žalost, zbog Cikatićeve uznapredovale bolesti nije ga iduće godine uspio i obraniti.</p><p>- Vrlo brzo nakon K1 osvojio je Antonio i WAKO svjetsku titulu, i na tom ga je meču gledao njegov sadašnji manager i najavio mu poziv i preseljenje u Nizozemsku. Mislio sam da je to klasična managerska prevara, ali stvarno su nakon par dana potpisali ugovor i Antonio je otišao u Amsterdam, gdje je dobio fantastične uvjete za rad i napredovanje, i sada žari i pali u najboljoj školi na svijetu s Badr Harijem – kaže predsjednik Hrvatskog saveza tajlandskog boksa Franić, koji za Plazibata ima samo riječi hvale.</p><p>- Mi smo mu iz Saveza dali puno podršku za ono što pokazuje u ringu a sada i van ringa. Antonio je kao borac fantastičan, a kao čovjek je još i bolji, pristojan, fin, momak 'jedan kroz jedan'. Ono čime se on profesionalno bavi i njegov karakter nemaju veze jedno s drugim, kao uostalom i kod svih pravih boraca, koji su redom prije svega sportaši. U mnogome me po tome podsjeća na pokojnog Branka, koga bi jednoga dana mogao i nadmašiti. Da se razumijemo, Branko je legenda borilačkih sportova, on je taj sport i donio u bivšu državu, ali danas su borilački sportovi puno popularniji, puno je više mečeva i ne bi me iznenadilo da ga Antonio i nadmaši. Antonio ima srce poput lava i strašno jak udarac, ali i i još jednu važnu karakteristiku, može bez štete primiti puno jakih udaraca – zaključio je Franić.</p><p>Prošle godine Plazibat je bio najbolji mladi borac Gloryja, i pred njim je nesporno velika budućnost. Prema predviđanjima onih koji bolje poznaju prilike u borilačkim sportovima, promotori će pokušati u narednoj godini ili dvije izvući maksimum iz Bard Harija, a onda na scenu stupa Plazibat.</p><p>- Badr Hari mi je kao brat, skupa radimo i treniramo. Treninzi u Amsterdamu su teški, teški, i opet teški, a dane u karanteni provodim kao i kad nema karantene. Treniram, spavam i igram igrice. Hranim se zdravo šest dana u tjednu, a sedmi dan zgriješim. Trener Mike je na početku bio 'tvrda figura', nije bio previše otvoren, ali kad sam ga upoznao, vidio sam da je zafrkant 0-24. Najveći savjet koji mi je dao jest da budem svoj – kazao je za 24 sata Plazibat i dodao kako su Nizozemci toliko dobri u borilačkim sportovima zbog tradicije i dobre genetike.</p><p>Antonio kaže kako su mu najveća podrška u karijeri obitelj i zaručnica, a najveći porok cola bez šećera. Krajnji cilj...</p><p>- Prebiti sve! A kad mi kick boks dosadi i postignem sve što želim, možda krenem u MMA...</p><p>Antonio je za probleme Kaštelanina Luke čuo u Amsterdamu, gdje se trenutno nalazi na pripremama za sljedeći meč, i video snimka ga je toliko razljutila da je poželio odmah otputovati kući i pomoći mu. No na koncu je ipak odustao od ideje, snimio je nekoliko video poruka podrške i preko prijatelja i suborca Vlatka Žaje odlučio organizirati prikupljanje pomoći za Luku.</p><p>- Još neko vrijeme bit ću u Amsterdamu, pa sam zamolio prijatelja Vlatka Žaju da u moje ima skuplja pomoć. Ja ću svojim kanalima pozvati ljude, a sve će ići preko njega dok se ja ne vratim. On poznaje Lovru, spojio nas je, malo smo i popričali telefonom, i rekao sam mu da me može nazvati bilo kada, što god mu treba. Već se javilo jako puno ljudi, sportaša prije svih, ali i mojih poznanika koji su počeli prikupljati pomoć, i nadam se da će biti dovoljno barem za neko vrijeme. Još jednom se pokazalo srce hrvatskog naroda, koji je spreman stati u zaštitu slabima i protiv nepravde – kazao je Plazibat i dodao:</p><p>- Ovakvo neprihvatljivo ponašanje je tipično ponašanje mladih kriminalaca, kakvih je u Splitu i previše, i ne trebaju nam novi. Mlade treba motivirati da se bave poštenim stvarima i sportom, a ne da postanu ljudsko smeće poput ovih koji u grupi maltretiraju vršnjaka koji se ne može braniti...</p>